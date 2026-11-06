Bursa'nın tarihi Romangal İpek Fabrikası'nın geleceği ortak akılla şekillenecek

Bursa'nın köklü ipekçilik miraslarından Turgut Yılmazipek Romangal İpek Fabrikası'nın geleceğini belirlemek amacıyla hazırlanan Katılımcı Yönetişim Projesi tanıtıldı. Proje kapsamında tarihi fabrikanın endüstriyel mirasının korunması, geçmişten gelen kültürel hafızasının yaşatılması ve kültür, sanat ve yaşam merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Bursa'nın endüstriyel miraslarından Turgut Yılmazipek Romangal İpek Fabrikası'nın geleceğini şekillendirmek amacıyla hazırlanan Katılımcı Yönetişim Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, tarihi fabrikanın korunması, gelecekteki kullanım biçimi ve kent yaşamına yeniden kazandırılması konuları ele alındı. Toplantıda İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece de projenin kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ece, Romangal İpek Fabrikası'nın yalnızca tarihi bir yapı olarak ele alınmaması gerektiğini belirterek, fabrikanın geleceğinin mahalle sakinleri, eski çalışanlar, ipek ustaları, gençler ve sanatçıların katılımıyla şekillendirilmesinin önemine dikkat çekti. İKSV ve Ortaklaşa ekibi adına katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Ece, Bursa ve Osmangazi'nin endüstriyel mimari hafızasında özel bir yere sahip olan fabrikanın geleceğine odaklanan projenin parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ortaklaşa programının 2023 yılından bu yana kültür kurumları ile yerel yönetimler arasında adil ve uzun vadeli iş birliklerini desteklediğini ifade eden Ece, kültür politikalarının kentte yaşayan ve kültürel hayatın bir parçası olan insanların katkılarıyla geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

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Fabrikanın geleceği katılımcı anlayışla belirlenecek

Romangal Katılımcı Yönetişim Projesi'nin yalnızca tarihi fabrikanın restorasyonundan ibaret olmadığını vurgulayan Ece, mekanın geçmişiyle nasıl bağ kuracağının ve kültürel hafızasını taşıyan insanların dönüşüm sürecine nasıl dahil edileceğinin önemli olduğunu kaydetti. Fabrikanın mimari restorasyonu kadar bundan sonraki kullanım ve yönetim biçiminin de önem taşıdığını belirten Ece, mahalle sakinlerinin, eski fabrika çalışanlarının, ipek ustalarının, gençlerin ve sanatçıların sürecin aktif bir parçası haline getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Üretim geçmişine tanıklık eden işçi ve ustaların deneyimlerinin belgelenmesi, ipek zanaatına ilişkin bilgi ve birikimin genç kuşaklara aktarılması da projenin öncelikleri arasında yer alıyor. Ece, kültürel mirasın yalnızca geçmişi korumakla sınırlı kalmaması, aynı zamanda geleceğe taşınması gerektiğini dile getirdi.

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"Romangal'ı kültür, sanat ve yaşam merkezine dönüştüreceğiz"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise Turgut Yılmazipek Romangal İpek Fabrikası'nın tarihi geçmişine ve Bursa'nın ipekçilik mirasındaki önemine değindi. Fabrikanın yalnızca endüstriyel bir yapı olmadığını belirten Aydın, buranın Bursa'nın çalışma hayatına, kadın emeğine ve sosyal tarihine de tanıklık ettiğini söyledi. Tarihi fabrikanın sahip olduğu kültürel ve endüstriyel mirası gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini ifade eden Aydın, proje ile Romangal İpek Fabrikası'nı kültür, sanat ve yaşam merkezi olarak yeniden kent hayatına kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Tanıtım toplantısında, tarihi fabrikanın geçmişten gelen üretim kültürünün korunması ve gelecekte nasıl değerlendirileceğine ilişkin katılımcı bir yönetim anlayışının oluşturulması üzerinde duruldu. Projeyle Bursa'nın ipekçilik geçmişinin yaşatılması ve tarihi yapının yeniden kent yaşamının önemli merkezlerinden biri haline getirilmesi amaçlanıyor.