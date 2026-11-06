Bursa'da 2026'da yanan ormanlık alan yüzde 99 azaldı Bursa'da orman yangını sayısı yüzde 47 azaldı Geçen yıl 5 bin 380 hektar yandı, bu yıl 42,2 hektar zarar gördü Bursa'da geçen yıl 88, bu yıl 46 orman yangını meydana geldi Yanan ormanlık alanlardaki fidan çalışmalarında yüzde 90 başarı sağlandı

Bursa'da 2025 yılında yaşanan büyük orman yangınlarının ardından 2026 yılı verilerinde dikkat çeken düşüş yaşandı. Geçen yıl 88 orman yangınında 5 bin 380 hektar ormanlık alan zarar görürken, bu yıl yangın sayısı 46'ya, yanan alan miktarı ise 42,2 hektara geriledi. Bursa'da yanan ormanlık alan miktarı bir yılda yüzde 99,2 azaldı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, 2025 ve 2026 yıllarına ait orman yangını verilerini değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda orman yangınlarıyla mücadelede yürütülen çalışmalar, yangınlara müdahale kapasitesi, teknolojik imkanlar ve yanan alanların yeniden ormanlaştırılması hakkında bilgi veren Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, gazetecilerin sorularını da cevapladı. 2025 yılında yaşanan büyük orman yangınlarının ardından 2026 yılında yangın sayısı ve zarar gören alan miktarında önemli düşüş yaşandığını belirten Bölge Müdürü Şahan, yangınla mücadele ve yeşil alanların yeniden kazanılmasına yönelik çalışmaları anlattı.

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"Bursa'da yanan ormanlık alan yüzde 99 azaldı"

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan Bursa, Yalova ve Bilecik illerinde 2025 yılında 129 adet orman yangınımıza karşılık 16 bin 900 hektar alan zarar gördüğünü belirten Şahan, "2025 yılında Gürsu, Kestel ve Harmancık olmak başta olmak üzere, 88 orman yangınında 5 bin 380 hektar ormanlık alan zarar görürken, 2026 yılında yangın sayısı 46'ya, zarar gören alan ise 42,2 hektara geriledi. Böylece orman yangını sayısı yüzde 47,7, yanan ormanlık alan miktarı ise yüzde 99,2 azaldı" dedi.

"Türkiye yangınla mücadelede dünyada ilk sırada"

EFIS raporları ve FIRMS verilerine göre Türkiye'nin yangınla mücadelede dünyada birinci sırada olduğunu ifade eden Şahan, "Orman yangınları çıkış sebeplerine baktığımızda son 10 yılın yüzde 86 ile yüzde 94 gibi insan kaynaklı yangınlar olduğunu görüyoruz. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nde 57 tane arazöz, 15 tane su ikmal aracı, 21 tane ilk müdahale aracı, 9 dozer, 13 greyder, 6 ekskavatör, 4 helikopter ve 2 İHA mevcut. Yine bu sene inşallah 2 tane de uçağımız gelecek. Yangınla mücadelede görevli 269 mühendis, 45 muhafaza memuru, 205 memur, 835 işçi olmak üzere toplam bin 663 personel, 7 bin 742 orman yangın gönüllüsü ile beraber yangınlarımızla mücadelemize bu yıl devam ettik" diye konuştu.

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"İHA'lar 24 saat ormanlarımızı gözetliyor"

Yanan alanların bir yıl içinde Orman Genel Müdürlüğü'nce ormancılık bilim ve teknikleriyle yeniden ormanlaştırıldığını söyleyen Şahan, "Yangın türü zarar gören ağaç türü, toprak yapısı ve iklim şartları dikkate alınarak yanan alana tohum serpilir veya fidan dikilir. Yine yanan alandan hiçbir surette imara açılamaz ve başka bir amaçla kullanılamaz. Bunun net olarak burada tekrar sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Yenişehir'de İHA'mız mevcut. Orman yangınlarını 24 saat havadan gözleyen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarımızla 24 saat ormanlarımızı gözetliyoruz. Burada daha henüz bir duman olmadan bir çakmak ateşini bile yakalayabilmekte ve en yakın ekibimize bilgi vererek ekibin hareket etmesini sağlamakta. Bunlar dünyada İHA teknolojisini kullanan ilk iki ülkeden bir tanesiyiz. İhbar süresiyle ilk müdahale süresi arasında, yaklaşık 10 dakika var. Biz yangını kontrol altına aldığımızda 'hadi biz gidiyoruz' demiyoruz. Yaklaşık 1 veya 2 gün boyunca yangın mahallindeki duruma göre ekip yeteri kadar ekibimiz orada gözetleme yaparak tekrar ekibimizi sahada aktif tutuyoruz" şeklinde konuştu.

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"Bursa'daki yanan alanlardaki fidan çalışmalarımız yüzde 90 başarılı"

Gürsu, Kestel ve Harmancık başta olmak üzere yaklaşık 5 bin 380 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Şahan, "Tabiri caizse o alanda nakış gibi işlendi. Yangın öncesi yeteri kadar tohum ağacı olan alanlarda sadece tohum atmak, tohum takviyesi yapmak suretiyle doğal gençleştirmeler yapıyoruz. Yine yeteri kadar tohum ağacı olmayan yerlerde de iş makineleriyle teras yapmak suretiyle fidan dikmek için sahayı hazırlıyoruz ve buralarda fidan dikerek yeniden ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Toplam bu sahalarımızda gençleştirme ve rehabilitasyon sahalarımızda bizdeki bırakmıyoruz. 2025 yılında yaptığımız tohum ve fidan dikiminin yüzde 90 başarılı olduğunu tespit ettik. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti. İnşallah bu fidanlarımız büyüyecekler. Şu an bunlar bizim çocuklarımız 5 yıl boyunca bakımlarını yapıyoruz, takip ediyoruz sahaları, boş bırakmıyoruz. 5 yıl sonra bağımsızlığını yani kendi kendine yetebilir hale geldiğinde de doğada tekrar yetişiyorlar. Tabii şu var, yani bir alanın eski gibi orman olması bir 1520 yıl sürüyor. Ama şunu hiçbir zaman hiçbir vatandaşımız merak etmesin ki yangında zarar görmüş alanlardan 1 metrekarelik bir alanı bile işlemsiz bırakmıyoruz, hepsini takip ediyoruz, hepsinde yöresel ve coğrafi şartlara göre tohum ya da ağaçlandırmak suretiyle ağaçlandırmaya çalışıyoruz. Değişik teknolojiler kullanıyoruz. Yangın sahada özellikle dronla tohum atma tekniğini kullandık. Kayalık olan insanoğlunun gitmekte zorlandığı yerlerde Bölge Müdürlüğümüz olarak kızılçam tohumlarını yine dron yöntemiyle sahada dağıttık ve bu yöntemin de çok başarılı olduğunu gördük" dedi.

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"11 Kasım'da Bursa'da 48 bin 500 fidan toprakla buluşacak"

Milli Ağaçlandırma Günü'nde 11 Kasım günü toplam Bursa ilinde 28 farklı noktada tören düzenleneceğini belirten Şahan, "Törenlerde 42,2 hektar alanı ağaçlandırıp 48 bin 500 adet fidanı Bursa'da toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bursa'da yaşayan vatandaşlarımızı sizlerin huzurunda davet ediyoruz. Bu herkese açık bir törendir, okullarımız, vatandaşlarımız herkes gelebilir. Ben de bir fidan dikmek istiyorum diyen herkesi bu anlamlı programa bekliyoruz" diye konuştu.

"Bursa'da 3,5 milyon fidan toprakla buluşacak"

2026 yılında Bursa ili için 3,5 milyon adet fidan ürettiklerini aktaran Şahan, "İnşallah 11 Kasım'da ilk fidanları dikmek suretiyle kış dönemi boyunca bu 3,5 milyon fidanı toprakla buluşturup Bursa, Bilecik ve Yalova'nın değişik alanlarında tekrar yeşil vatan için ülkenin daha yeşil olması için hep beraber çalışacağız" dedi.