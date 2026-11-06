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        Tartıştığı nişanlısını zorla otomobile bindirmeye çalıştı

        BURSA'da bir kişinin, tartıştığı nişanlısını zorla otomobile bindirmeye çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Emniyete götürülen kadının nişanlısından şikayetçi olmadığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Tartıştığı nişanlısını zorla otomobile bindirmeye çalıştı

        BURSA'da bir kişinin, tartıştığı nişanlısını zorla otomobile bindirmeye çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Emniyete götürülen kadının nişanlısından şikayetçi olmadığı belirtildi.

        Olay, 3 Kasım’da gece saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Otomobilde seyir halinde olan çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, otomobilden indi. Sürücü, nişanlısını zorlama otomobile bindirmeye çalıştı. Bu sırada kadın, “Yardım edin” diye bağırıp yardım istedi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri, şüphelinin ve kadının kimliğini tespit etti. Emniyete götürülerek ifadesi alınan kadının, nişanlısından şikayetçi olmadığı belirtildi.

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        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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