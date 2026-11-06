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        Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşananlar İnegöl'de resim sergisiyle anlatıldı

        Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla Gazzeli ve Doğu Türkistanlı öğrencilerle hazırlanan resimler, Bursa'nın İnegöl ilçesinde sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşananlar İnegöl'de resim sergisiyle anlatıldı

        Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla Gazzeli ve Doğu Türkistanlı öğrencilerle hazırlanan resimler, Bursa'nın İnegöl ilçesinde sergilendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ressamlarından Yasin Özel'in öncülüğünde hazırlanan sergide, savaşın ve baskıların çocuklar üzerindeki etkisini anlatan eserler yer aldı.

        Serginin açılışına İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin katıldı.

        Sergi kapsamında açıklamada bulunan Gazze'den Türkiye'ye gelen eczacı Yaren Abdulcevval, 7 Ekim 2023'ten sonra hayatlarının tamamen değiştiğini söyledi.

        İki çocuk annesi Abdulcevval, 31 Ekim'de yaşadıkları saldırıda evlerinin yıkıldığını ve ağır yaralandıklarını belirterek, büyük bir apartmanda 550 kişinin bulunduğunu, saldırıdan yalnızca 7 kişinin kurtulduğunu öne sürdü.

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        Saldırının ardından Türkiye'ye getirildiğini ve bir yıl hastanede tedavi gördüğünü anlatan Abdulcevval, "Türkiye'den çok memnunuz. Bize çok yardım ettiler. Türkiye bize umut oldu." dedi.

        Gazze'de insanların halen zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini dile getiren Abdulcevval, bölgede ev, yiyecek ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

        Dünyaya Gazze'yi unutmama çağrısında bulunan Abdulcevval, "Halkın yanında olmalarını, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmeleri için onlara destek olmalarını istiyorum. İnşallah savaş bitecek ve Gazze özgür olacak." diye konuştu.

        - Doğu Türkistanlı çocuklar için eğitim çalışması yürütüyorlar

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        Doğu Türkistan'ın Hoten şehrinde dünyaya gelen Cemal İddin Razi de bölgedeki baskılar nedeniyle 2016 yılında yurt dışına çıktığını, Suudi Arabistan'da eğitim gördükten sonra 2019'da Türkiye'ye geldiğini anlattı.

        Yalova Üniversitesinde mezhepler tarihi alanında yüksek lisans eğitimini sürdüren Razi, yurt dışında bulunduğu dönemde üç kardeşinin tutuklandığını, bunlardan ikisinin daha sonra serbest bırakıldığını, bir kardeşinin ise halen cezaevinde bulunduğunu söyledi.

        Türkiye'de Doğu Türkistanlı çocukların geleceğine katkı sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri yürüttüklerini belirten Razi, 2021'de başlattıkları çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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        Anaokulundan lise seviyesine kadar yaklaşık 120 öğrenciye eğitim desteği verdiklerini aktaran Razi, hafızlık kurslarında da yaklaşık 25 öğrencinin bulunduğunu ifade etti.

        Razi, Doğu Türkistan'da yaşananları daha geniş kitlelere anlatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, çocukların eğitimine önem verdiklerini vurguladı.

        - "Çocuklar savaşta yaşadıklarını kendi dilleriyle anlattı"

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ressamlarından Yasin Özel ise Gazzeli çocuklarla yürüttükleri resim projesinin Haziran 2025'te başladığını bildirdi.

        Cumhurbaşkanlığının öncülüğünde Konya'ya yerleşen 114 Gazzeli çocuk arasında yetenek taraması yaptıklarını anlatan Özel, seçilen 10 çocukla yaklaşık 3,5 ay süren çalışma sonunda eserleri hazırladıklarını belirtti.

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        Çocukların savaşta yaşadıklarını kendi ifadeleriyle resimlere aktardığını dile getiren Özel, eserlerin farklı illerde yaklaşık 40 okulda sergilendiğini kaydetti.

        Gazze ve Doğu Türkistan'da yaşananları sanat yoluyla daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Özel, gelecek yıl haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'de Gazze'de felç kalan bir kız çocuğuyla birlikte sergi açmayı planladıklarını ifade etti.

        İnegöl'deki program kapsamında 8 Gazzeli ve 5 Doğu Türkistanlı öğrenciyle ilçeye geldiklerini aktaran Özel, 4 gün boyunca çeşitli kurumları ve özellikle eğitim kurumlarını ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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