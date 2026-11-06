Aile Bakanı Göktaş'tan Bursa Büyükşehirin projesine övgü Bursa Büyükşehir Belediyesi askere gideceklere, evleneceklere ve üniversitede okuyan öğrencilere sosyal destek paketini açıkladı, Bakan Göktaş'tan tebrik geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, ‘Aile ve Nüfus On Yılı’ vizyon belgesi doğrultusunda planlanan yeni destekleri duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni destekler dolayısıyla Başkan Vekili Şahin Biba’ya tebriklerini iletti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 20262035 dönemini kapsayan ‘Aile ve Nüfus On Yılı’ vizyon belgesi doğrultusunda Bursalı gençlere yönelik yeni bir destek programı hazırladı.

"Hemşehrilerimizin yanındayız"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan yeni destek programını Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, kamuoyuna duyurdu. Başkan Vekili Biba, yeni destekleri duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen ‘Aile ve nüfus on yılı’ kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın aile kurumunu güçlendirmeye yönelik ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Bursa’mızda sosyal desteklerimizin kapsamını genişletiyor, desteklerimizi artırıyoruz. Üniversite eğitimi gören gençlerimizin eğitim masraflarına katkı sunuyor, vatani görevine hazırlanan evlatlarımıza asker harçlığı desteği sağlıyoruz. Yeni yuva kuracak çiftlerimiz için de evlilik desteği programımızı hayata geçiriyoruz. Eğitimden evliliğe, gençlikten aile hayatına kadar yaşamın her aşamasında hemşehrilerimizin yanındayız. Aile yapımızı koruyan, gençlerimizin geleceğine katkı sunan ve sosyal dayanışmayı güçlendiren çalışmalarımızın kapsamını genişletirken, yeni projelerimizle de hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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Aile Bakanı da paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’nın yeni destekleri duyurduğu paylaşımını alıntı yaptı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yeni destekler dolayısıyla Başkan Vekili Şahin Biba’yı şu ifadelerle tebrik etti: "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzu sahaya taşıyan, Bursa’daki gençlerimizin yuva kurma hazırlıklarını kolaylaştıran çalışmaları için sizleri tebrik ediyorum. Ülkemizin her köşesinde aile kurumunu güçlendiren iş birliklerini büyütmeye, çocuk seslerinin çoğaldığı bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."

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Biba'dan Bakana davet

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a şu çağrıda bulundu: "Sayın Bakanım, kıymetli değerlendirmeleriniz ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu anlamlı çalışmalarımızı yerinde paylaşmak için sizleri en kısa zamanda şehrimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız."

Sosyal medya platformlarında on binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımlara vatandaşlar da yeni desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek destek verdi.