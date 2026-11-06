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        Başkan Aydın, Demirtaşpaşa'nın ihtiyaçlarını yerinde dinledi

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, her hafta cuma günleri farklı bir mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Aydın'ın bu haftaki durağı Demirtaşpaşa Mahallesi oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Başkan Aydın, Demirtaşpaşa'nın ihtiyaçlarını yerinde dinledi

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, her hafta cuma günleri farklı bir mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Aydın'ın bu haftaki durağı Demirtaşpaşa Mahallesi oldu.

        Timurtaşpaşa Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Erkan Aydın, vatandaşların mahallelerine ilişkin talep ve önerilerini dinleyerek iletilen talepleri yerinde inceledi. Vatandaşlara çorba ikramında da bulunan Başkan Aydın, mahalle sakinleriyle sohbet etti. Program kapsamında Demirtaşpaşa Mahalle Muhtarlığı'nı da ziyaret eden Başkan Aydın, Mahalle Muhtarı İhsan Tozaklı ile bir araya geldi. Görüşmede Muhtar Tozaklı, mahallede ihtiyaç duyulan hizmetleri ve yapılmasını istedikleri çalışmaları Başkan Aydın'a iletti. Taleplere ilişkin notları aldıran Aydın, imkanlar dahilinde gerekli hizmetlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

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        Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Erkan Aydın, ziyaretin sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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