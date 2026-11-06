BUSKİ'ye 'Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü'

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD iş birliğinde verilen ‘Bursa Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Bursa’nın su ihtiyacını karşılamak ve suyun hayati döngüsünün sürdürülebilirliğini sağlamak’ amacıyla gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarla öne çıktı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD tarafından ‘Bursa Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD iş birliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Bursa Sürdürülebilirlik Ödül Töreni düzenlendi. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’yı temsilen Başkan Vekili Osman Şahin katıldı. Türkiye’de bir kamu kuruluşu olarak sürdürülebilirlik değerlendirme sürecine katılan BUSKİ, 750 puanın üzerinde skor ile ‘Bursa Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü’nü almaya hak kazandı. Büyük ödül KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez ve BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu tarafından Başkan Vekili Osman Şahin, BUSKİ Genel Müdür Vekili Mesut Boz ve BUSKİ personeline takdim edildi.