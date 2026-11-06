BURULAŞ kış hazırlıklarını tamamladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde toplu ulaşım hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ, araç filosunu 15 Kasım’da başlayacak kış lastiği zorunluluğu öncesinde tamamlanan çalışmalarla olumsuz hava ve yol şartlarına karşı hazır hale getirdi. Yolcu güvenliğini ön planda tutan ekipler, lastik değişimlerinin yanı sıra araçların gerekli teknik kontrollerini de gerçekleştirdi.

Kış şartlarında güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, BURULAŞ bünyesindeki 534 aracın lastik değişimleri uzman bakım ekipleri tarafından tamamlandı. Kış hazırlıkları kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren BURULAŞ Otobüs Bakım Mühendisi Mustafa Dolan, "534 aracımızın kışlık lastik değişimlerini tamamladık. Araçların yol tutuş performansının artırılması ve ulaşım hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla gerekli kontrolleri de gerçekleştirdik" dedi.

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BURULAŞ, kış mevsimi boyunca araç filosunda bakım ve teknik kontrol çalışmalarını düzenli olarak sürdürerek Bursalıların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamaya devam edecek.