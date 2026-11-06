Nilüfer Belediyesi'nden çocukların güvenle yetişmelerine tam destek

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümelerine katkı sunmak amacıyla yürütülen "Nilüfer95 Evde Erken Çocukluk Öğrenme Programı" kapsamında İlman ailesini evinde ziyaret etti.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Nilüfer Belediyesi, halk kart, ikinci el eşya ve kıyafet gibi desteklerle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında oluyor. Sosyal projeler kapsamında Haziran ayında başlatılan "Nilüfer95 Evde Erken Çocukluk Öğrenme Programı" da büyüyerek ilerliyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nilüfer95 Evde Erken Çocukluk Öğrenme Programı"ndan faydalanan İlman ailesinin Çalı Mahallesi’ndeki evine konuk oldu. Ziyarette Başkan Yardımcısı Bukle Erman ve belediye ekipleri de hazır bulundu. 6 çocuklu aile ile bir araya gelen Başkan Şadi Özdemir, çocukların gelişim durumları ve ailenin talepleri hakkında anne Fadile İlman’dan bilgi aldı.

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Çalı Mahallesi’nde pilot olarak başlayan, Üçevler ve Demirci mahalleleriyle devam eden sürecin genişleyeceğini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, program kapsamında hamileliğin 7’nci ayından itibaren başlayan ev ziyaretlerinin çocuğun 1 yaşına kadar sürdürüldüğü, 3 yaşına kadar ise merkez temelli çalışmalarla ebeveynlik becerilerinin ve çocuk gelişiminin desteklendiği vurguladı. Nilüfer95 projesinin adını 36 aylık çocukların ortalama boyu olan 95 santimetreden aldığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Sosyal dayanışma anlayışımızla vatandaşlarımızın her an yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

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Anne Fadile İlman da, belediye ekiplerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Her süreçte yanımızda oldular. Arkadaş oldular, abla oldular. Her konuda desteklerini hissediyoruz" dedi.