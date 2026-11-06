Bursa'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Giriş: 06.11.2026 - 20:47 Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Şahin Ökten yönetimindeki 16 CCD 657 plakalı otomobil ile Halil Ay idaresindeki 43 ADL 149 plakalı servis minibüsü, Bursa-Ankara kara yolunun Oylat Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, iki araçtaki toplam 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, civardaki hastanelere sevk edildi.
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