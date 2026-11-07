Bursa'da "Bir Adam Yaratmak" oyunu sahnelendi
Bursa Şehir Tiyatrosu, Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.
Bursa Şehir Tiyatrosu, Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.
Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Günay Yunus Güney'in üstlendiği oyun, insanın varoluşunu, hayatı, ölümü ve yaratma sancısını sorgulayan güçlü anlatımıyla sahneye taşındı.
Oyunun sonunda Bursalı tiyatroseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.