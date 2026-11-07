Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Whatsapp'tan "borcunu öde" dedi, icrayı başlattı Alacaklarda whatsapp mesajı delil sayıldı Whatsapplı tebligat dönemi başladı 6 haftalık süre whatsapp mesajıyla başladı

        Whatsapp'tan "borcunu öde" dedi, icrayı başlattı Alacaklarda whatsapp mesajı delil sayıldı Whatsapplı tebligat dönemi başladı 6 haftalık süre whatsapp mesajıyla başladı

        Banka kanalıyla ödünç verdiği parayı WhatsApp üzerinden geri isteyen alacaklı, daha sonra icra takibi başlattı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), 'mesajla bu iş olmaz' dedi, kararı Yargıtay düzeltti. Yüksek Mahkeme, ödünç verilen paranın geri istenmesinde iade günü veya bildirim süresi kararlaştırılmamışsa takipten önce alacaklının istemde bulunmasının ve ilk istemden altı haftanın geçmesinin gerektiğini dile getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Whatsapp'tan "borcunu öde" dedi, icrayı başlattı Alacaklarda whatsapp mesajı delil sayıldı Whatsapplı tebligat dönemi başladı 6 haftalık süre whatsapp mesajıyla başladı

        Banka kanalıyla ödünç verdiği parayı WhatsApp üzerinden geri isteyen alacaklı, daha sonra icra takibi başlattı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), ‘mesajla bu iş olmaz' dedi, kararı Yargıtay düzeltti. Yüksek Mahkeme, ödünç verilen paranın geri istenmesinde iade günü veya bildirim süresi kararlaştırılmamışsa takipten önce alacaklının istemde bulunmasının ve ilk istemden altı haftanın geçmesinin gerektiğini dile getirdi.

        Davacı, bir arkadaşına peyder pey ve banka kanalıyla borç para verdi. Whatsapp uygulamasından ‘Paramı ver' diyen alacaklı, 6 hafta sonra İcra Müdürlüğü'ne müracaat ederek yasal takip başlattı. Davalı borlu, icra takibine itiraz etti, hatta borcu olduğunu inkar etti. Davalı, kendisinin davacıya elden yaklaşık 900 bin TL borç verdiğini, davacının gönderdiği paraların bu borcun ödemesi olduğunu, takip öncesinde süre verilmediğini ve alacağın muaccel olmadığını savundu. Asliye Hukuk Mahkemesi, mesaj içeriklerinden paraların davalının zor durumda olması nedeniyle ödünç olarak gönderildiğini, sonradan mesajlarla geri istendiğini hüküm altına aldı. Davayı kısmen kabul eden Mahkeme, takibin devamına ve yüzde 20 icra inkâr tazminatına karar verdi. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), takipten önce ihtar veya bildirim yapılmadığını, borcun ödeme emri tebliğinden itibaren 6 hafta sonra muaccel olacağını belirterek hukuki yarar yokluğundan davayı reddetti. Kararı davacı avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

        REKLAM

        Kararda; mesajlar ve ‘elden borç' açıklamalı EFT dekontları birlikte değerlendirildiğinde, paraların davalının zor durumda olması nedeniyle gönderildiği ve sonradan geri istendiği anlaşıldığı hatırlatıldı. Paranın ödünç verildiğinin davacı tarafından ispat edildiği vurgulandı. İade günü, bildirim süresi kararlaştırılmamışsa ödünç alanın, ilk istemden itibaren altı hafta geçmedikçe ödüncü geri vermekle yükümlü olmadığına dikkat çekildi. Yargıtay kararında şöyle denildi: ‘'Daire uygulamasına göre muaccel olmayan (vadesi gelmemiş) alacak için dava veya takip başlatılamaz. Taraflarca kabul edilen WhatsApp yazışmalarına göre davacı, ödünç verdiği paraları ilk kez 08.10.2021 tarihinde istemiştir. Bu tarih ile 28.09.2022 tarihli icra takibi arasında altı haftalık süre dolmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirmeyle davayı reddetmiştir. Davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin sair temyiz itirazları reddedilmiştir. BAM Hukuk Dairesinin kararı, davacı yararına bozulmuştur'' denildi.

        REKLAM

        Emsal karara göre; ödünç verilen paranın geri istenmesinde iade günü veya bildirim süresi kararlaştırılmamışsa takipten önce alacaklının istemde bulunmasının ve ilk istemden altı haftanın geçmesi gerekecek. Bu talep yazılı ihtarla olabileceği gibi, somut olayda olduğu gibi taraflarca kabul edilen yazışmalarla da ispatlanabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Bursa'da yaralı pelikan ve gri balıkçıl için seferberlik Yeniden kanat çırp...
        Bursa'da yaralı pelikan ve gri balıkçıl için seferberlik Yeniden kanat çırp...
        Bursa'da eğlence mekanına tüfekli saldırı
        Bursa'da eğlence mekanına tüfekli saldırı
        Bursa'da eğlence merkezine tüfekle ateş açan 2 şüpheli kaçtı
        Bursa'da eğlence merkezine tüfekle ateş açan 2 şüpheli kaçtı
        Bursa'da eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla saldırı
        Bursa'da eğlence mekanına uzun namlulu silahlarla saldırı
        Bursa'da "Bir Adam Yaratmak" oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Bir Adam Yaratmak" oyunu sahnelendi
        Bursa'da atıl fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da atıl fabrikada çıkan yangın söndürüldü