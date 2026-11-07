Gürsu'da tekstil atıkları gelire dönüşüyor

Gürsu Belediyesi, ilçe genelinde kullanılmış kıyafet, ayakkabı ve benzeri giysilerin kaynağında ayrı toplanması için daimi olarak gerçekleştirdiği çalışmaları için yeni ihale sürecini tamamladı.

Hem doğa, hem çevre hem de belediye kazanacak

Kullanılmış kıyafet, ayakkabı ve benzeri tekstil ürünlerinin çevreye zarar vermeden toplanması amacıyla yapılan faaliyet sayesinde, geri dönüşüm verimliliği artıyor, doğal kaynaklar korunuyor, karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunuluyor, ekonomik kazanç sağlanıyor, depolama sahalarının ömrü uzamış oluyor. Sıfır atık konusunda öncü projeler yürüten Gürsu Belediyesi çevresel sürdürülebilirliğe, ülke ekonomisine katkı sunacak sıfır atık çalışmaları ile öne çıkıyor. Bu kapsamda Gürsu Belediyesi düzenlenen ihale sonucunda Artçev Geri Dönüşüm İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 36 ay süreli sözleşme imzaladı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Sözleşme kapsamında belediyemize 5.087.880 TL tutarında kiralama geliri sağlanırken, ilçemizde tekstil atıklarının düzenli toplanması ve çevresel faydaya dönüştürülmesine yönelik somut adımımızı bu sene de atmış oluyoruz" dedi.

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Proje ile tekstil alanında ihtiyaç duyulan hammadde konusunda geri kazanımların olması, yeni üretimler sırasında oluşacak sera gazı ve küresel ısınma etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Toplanan tekstil atıkları ham madde olarak kullanılabileceği gibi aynı zamanda kullanılabilecek durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Vatandaşların ev ve iş yerlerinde kullanmadıkları giyim, ayakkabı, oyuncak, çanta, nevresim vb. gibi tekstil atıkları kumbaralarda biriktirilerek, belirli aralıklarla boşaltılıp toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılacak.