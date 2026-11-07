Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali'nin programı belli oldu

Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde 2629 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali'nin (BUEF) programı netleşti. "Paylaşmak: Hikâyenin Bizi Birleştiren Gücü" temasıyla gerçekleştirilecek festivalde, Türkiye'den ve dünyadan pek çok yazar Nâzım Hikmet Kültürevi'nde okurlarla bir araya gelecek.

Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali (BUEF) için hazırlıklar sürerken, etkinliğin söyleşi takvimi de açıklandı. 2629 Kasım 2026 tarihleri arasında Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenecek festival, bu yıl "Paylaşmak: Hikâyenin Bizi Birleştiren Gücü" temasıyla gerçekleştirilecek.

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Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Hollanda Başkonsolosluğu, Literature Translation Institute of Korea (LTI Korea), Culture Ireland, NORLA Norwegian Literature Abroad ve Distopya Akademi sponsorluğunda düzenlenen programda, Türkiye'den katılımcıların yanı sıra Almanya, Bulgaristan, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Norveç'ten yazarlar ağırlanacak.

Gün gün söyleşi programı

Festival kapsamında 27 Kasım Cuma günü BUEF sahnesinde Hira Ayşe Özsoy, Peter Stamm, Bora Chung ve Vigdis Hjorth okurlarla buluşacak. Cuma günkü oturumlarda yazarlara sahnede Eylül Görmüş, Alican Saygı Ortanca ve Banu Uçak eşlik edecek.

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Program, 28 Kasım Cumartesi günü Gwendoline Riley, Sander Kollaard, Ayşegül Savaş, Lucy Caldwell ve Rene Karabash'ın katılacağı söyleşilerle devam edecek. Cumartesi günkü oturumlarda konuk yazarlara Eylül Görmüş, Mehmet Cemil, Ayça Çakmak, Merve Diler ve Ferdi Çetin eşlik edecek.

Festivalin son günü olan 29 Kasım Pazar ise Türkiye edebiyatından pek çok ismi aynı sahnede buluşturacak. Pazar günkü söyleşilerde Melike İlgün, Sema Kaygusuz, Defne Suman, Hakan Akdoğan ve Ahmet Ümit okurların karşısına çıkacak.

Nâzım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirilecek festivaldeki tüm oturumlar ücretsiz ve halka açık olacak. Yabancı yazarların yer aldığı etkinliklerde dinleyiciler için İngilizceTürkçe simültane çeviri desteği de sağlanacak.