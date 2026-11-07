Yenişehir'in Libya girişimleri sonuç verdi, ticari iş birliği başladı

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in Libya ile geliştirdiği ilişkiler ticari iş birliklerine dönüşmeye başladı. Şubat ayında Libya’nın Bingazi kentine gerçekleştirilen ziyaretin ardından Yenişehirli iş insanları ile Libyalı yatırımcılar arasında ticari ilişkiler başladı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Libya’nın Awjila Belediye Başkanı ve aynı zamanda müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren AhmedBaleedDiyhom ile Yenişehirli iş insanı Şaban Çırpan’ı makamında ağırladı. Şubat ayında iş insanı Şaban Çırpan ile birlikte Bingazi’ye gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından kurulan ilişkilerin ticarete dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ercan Özel, görüşmede mevcut ticari faaliyetlerin geliştirilmesi, yeni yatırım fırsatları ve farklı sektörlerde kurulabilecek iş birliklerinin ele alındığını belirtti.

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‘Yenişehirlilere yeni ticaret kapıları açıyoruz’

Ziyarette Awjila Belediye Başkanı AhmedBaleedDiyhom ve iş insanı Şaban Çırpan, Yenişehir ile Libya arasında kurulan ilişkilerin somut ticari iş birliklerine dönüşmesine sağladığı katkılardan dolayı Başkan Ercan Özel’e teşekkür etti. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Libya ile kurduğumuz güçlü dostluk ve iş birliği ilişkilerinin meyvelerini toplamaya başladık. Şubat ayında Bingazi’ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ardından başlayan ticari ilişkiler bizleri son derece memnun etti. Yenişehir’imizin üretim gücünü uluslararası pazarlara taşımak, iş insanlarımıza yeni ticaret kapıları açmak ve ilçemizin ekonomisini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başlayan iş birliklerinin her iki ülke ve Yenişehir’imiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.