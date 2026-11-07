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        Bursa'nın hafızası geleceğe taşınıyor

        Yıldırım Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel birikimini yaşatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Bursa'nın Hafızası" söyleşi dizisi, yeni konukları ve farklı konu başlıklarıyla Bursalılarla buluşmaya devam ediyor. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Bursa'nın Hafızası" programının bu haftaki konuğu, Prof. Dr. Mustafa Kara oldu. Ahmet Şevki Şakalar'ın yönettiği söyleşiyi, çok sayıda vatandaş takip etti. Prof. Dr. Mustafa Kara, Bursa'nın köklü kültürel hafızasını ve geçmişten günümüze taşınan değerlerine ilişkin bilgiler aktardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Bursa'nın hafızası geleceğe taşınıyor

        Yıldırım Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel birikimini yaşatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Bursa'nın Hafızası" söyleşi dizisi, yeni konukları ve farklı konu başlıklarıyla Bursalılarla buluşmaya devam ediyor. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Bursa'nın Hafızası" programının bu haftaki konuğu, Prof. Dr. Mustafa Kara oldu. Ahmet Şevki Şakalar'ın yönettiği söyleşiyi, çok sayıda vatandaş takip etti. Prof. Dr. Mustafa Kara, Bursa'nın köklü kültürel hafızasını ve geçmişten günümüze taşınan değerlerine ilişkin bilgiler aktardı.

        Geçmişe ışık tutuyoruz

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        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın köklü tarihe, güçlü kültürel birikime ve eşsiz medeniyet mirasına sahip olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, "Bir kentin kimliğini oluşturan en önemli unsurlardan biri, geçmişten günümüze taşıdığı değerlerdir. Bu değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, kent hafızasının yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. "Bursa'nın Hafızası" söyleşi dizisiyle kentimizin geçmişine ışık tutmayı ve kültürel mirasını yaşatmayı hedefliyoruz. Bursa'nın kültürel değerlerinin korunması ve kent hafızasının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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