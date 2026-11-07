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        Uludağ'da kar başladı, sıcaklık -4 dereceye kadar düştü

        Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi. 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki pistler beyazla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da yeni sezon hazırlıkları da başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Uludağ'da kar başladı, sıcaklık -4 dereceye kadar düştü

        Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi. 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki pistler beyazla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da yeni sezon hazırlıkları da başladı.

        Kar yağışı ile birlikte Uludağ'da kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü zirvede gün içindeki sıcaklık ise 1 derece olarak ölçüldü.

        Kar yağışının etkili olduğu Uludağ yolunda ulaşımın aksamaması için Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle zirveye ulaşımı sağlayan güzergâhta yolların kapanmaması için ekiplerin tedbir aldığı belirtildi. Jandarma ekipleri de kar lastiği olmayan araçları zirveye göndermiyor.

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        Zirvede oteller yeni sezon için ön hazırlıklarına başlarken, sezonun Aralık ayının ortalarında kar durumuna göre açılması bekleniyor.

        Yarın ise yağışlı sistemin etkisini kaybedeceği, sıcaklığın daha da düşerek en düşük 8C, en yüksek 2C dolaylarında hissedileceği, bu durumun da mevcut kar örtüsünün donarak kalmasını sağlayacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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