Yıldırım'da ailelere eğitim desteği

Yıldırım Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra toplumsal konularda farkındalık oluşturacak çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşları bilinçlendiren etkinlikleri sürdüren Yıldırım Belediyesi, Yıldırım İlçe Müftülüğü iş birliğiyle ‘İncirli Aile Sohbetleri’ programını başlattı. Kadınlara özel olarak düzenlenen programda, aile yaşamını ilgilendiren konular her hafta farklı konuşmacılar tarafından ele alınıyor. Yıldırım İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan Meryem Yiğit, ‘İncirli Aile Sohbetleri’ kapsamında kadınlarla bir araya geldi. İncirli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşi yoğun ilgi gördü. Meryem Yiğit, katılımcılara ‘Ailede Helal Kazanç Bilinci’ başlığında bilgiler aktardı.

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Aile yapımızı güçlendiriyoruz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, aile kurumunun toplumun temel taşı olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Güçlü toplum yapısı sağlıklı aile ilişkileriyle mümkündür. Aile yapımızı korumak da hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik her çalışmayı kıymetli buluyoruz. ‘İncirli Aile Sohbetleri’ ile aile içi iletişimin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak aile yapımızı güçlendirmeyi amaçlayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.