"En Enerjik Bowling Turnuvası" 7.yılında

Uludağ Enerji, geleneksel hale getirdiği "En Enerjik Bowling Turnuvası"nın bu yıl 7.sini gerçekleştirdi . Basın mensuplarının yoğun katılım gösterdiği turnuva, keyifli ve rekabet dolu anlara sahne oldu.

Uludağ Enerji, bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği "En Enerjik Bowling Turnuvası" ile medya çalışanlarını bir araya getirdi. Korupark Bowling Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, her biri 5'er kişiden oluşan yaklaşık 46 takım katıldı.

Stres atma ve rekabet zamanı

Turnuvada gazeteciler hem stres attı, hem de renkli bir rekabetin parçası oldu.

Zorlu ve eğlenceli geçen turnuva sonunda Line Tv'nin kurduğu Bowling takımı şampiyonluğu kazandı.

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Şampiyon takımın oyuncularına kupa ve hediye çekleri verilirken, turnuvanın en skorer kadın ve erkek oyuncuları da onurlandırıldı. Turnuvada İhlas Haber Ajansı ikinci, Anadolu Ajansı ise üçüncü oldu. Dereceye giren tüm takımlar, hediye çeklerini alkışlar eşliğinde aldı.