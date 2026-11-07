Bursa'da mantar can aldı... Bursa'da komşularından aldığı mantarı yiyen kadın hayatını kaybetti

İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Feriha Sabitoğlu’na ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan kadın, burada tedavi altına alındı.

Olay saat 10.00 sıralarında İnegöl’ün Baykoca Mahallesi Mimar Sokaktaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden Feriha Sabitoğlu (54), komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek yedi. Sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikâyetleri yaşamaya başlayan kadını gören ailesi 112’ye bildirdi.

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