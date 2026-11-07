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        Bursa'da mantar can aldı... Bursa'da komşularından aldığı mantarı yiyen kadın hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek tüketen 54 yaşındaki kadın, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Bursa'da mantar can aldı... Bursa'da komşularından aldığı mantarı yiyen kadın hayatını kaybetti

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek tüketen 54 yaşındaki kadın, rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay saat 10.00 sıralarında İnegöl’ün Baykoca Mahallesi Mimar Sokaktaki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede ikamet eden Feriha Sabitoğlu (54), komşularından aldığı mantarı evinde pişirerek yedi. Sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikâyetleri yaşamaya başlayan kadını gören ailesi 112’ye bildirdi.

        İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Feriha Sabitoğlu’na ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan kadın, burada tedavi altına alındı.

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        Kalbi duran kadın doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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