Komşusundan aldığı mantarı yiyen kadın öldü

Olay, İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi Mimar Sokak’ta meydana geldi. Dün akşam saatlerinde komşularından aldığı mantarı pişirerek yiyen Feriha Sabitoğlu, sabaha karşı mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Eve çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Sabitoğlu’nu İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Feriha Sabitoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sabitoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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