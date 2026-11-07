AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Güvendiğimiz, Cumhurbaşkanımızın güvendiği, etrafında beraber çalıştığı insanlar kılını kırk yararak hareket etmeli. AK Parti içerisinde siyasete talipsiniz, bir şey yasal olsa bile eğer AK Parti ilkelerine, ahlaka uygun değilse, helal değilse onu yapamazsınız, yapmamalısınız." dedi.

Ala, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın 67. İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Gençlik Akademisi programında, siyasetin bir ülkenin problemlerini en az maliyetle çözmenin en güzel yolu olduğunu söyledi.

Gençlerin siyasete katılmasının önemine değinen Ala, "Tabii işinizi, okulunuzu yerine getireceksiniz. Eğitiminize gerekli zamanı harcayacaksınız. Biraz zamanınızı ve biraz da aklınızın bir kısmını ayırarak ama gönlünüzün tamamını da ayırarak ülke yönetimine katılacaksınız. Yetmez, arkadaşlarınızla da bunları paylaşıp yönetime, siyasete katkı sunmalarını talep edeceksiniz." diye konuştu.

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Türkiye'nin güçlü bir ülke, devlet ve toplum olarak yoluna devam etmesinin​​​​​​​ bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Ala, onun için "terörsüz bölge" ve "terörsüz Türkiye" dediklerini, Türkiye'de bu konuda alınan inisiyatiflerle bölgede ciddi mesafe katettiklerini anlattı.

Hiçbir zaman vatandaşın hakkını, hukukunu, temel hak ve özgürlüklerini, terörle bir arada anmadıklarını, gerekeni yapıp reformları, sessiz devrimleri gerçekleştirdiklerini aktaran Ala, "Onun için de toplumun siyasete, devlete güveni arttı. Terörden medet umanların da umutları gitti ve desteklerinin anlamsız olduğu kendileri açısından ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

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"Öngördüğümüz biçimde terörsüz Türkiye süreci ilerliyor" diyen Ala, terörün mutlaka Türkiye'nin gündeminden çıkarılması gerektiğini, bunun çalışması içerisinde olduklarını vurguladı.

AK Parti'nin bir temel problemi daha çözdüğünü anımsatan Ala, "Din ve devlet arasındaki millet ilişkilerinde, milletin devlete güveni yok olmuştu. Çünkü çocuklarını başörtülü okullara almıyorlardı. Böyle temel bir problemimiz vardı, dini alanda. Onu da 2010 yılında çözdük. O temel problemi de kaldırıp attık. Onun için bugün başka temel problemleri konuşabiliyoruz. Bu temel problemleri çözünce hedefimiz, dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına girmek." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Kim yanlış yaparsa, emanete ihanet ederse AK Parti'de barınamaz"

Efkan Ala, Türkiye'nin fırsatlarla buluşması için uğraşırken problemlerin de yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Görüyorsunuz, bizde ayrım yok. Pozitif konularda da ayrım yok. Her gencimizin bu pozitif hadiselerde, hedeflerde birleşmesini istiyoruz. Yanlış yapanlar konusunda da ayrım yok. Kim yaparsa yapsın, onu savunmuyoruz, alıp siyasetteyse dışarı koyuyoruz. Bürokrasideyse görevden alıyoruz. Yanlış yapan kimse onun cezalandırılması için kesinlikle net, açık bir irade ortaya koyuyoruz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün kadrolarımız. Bu kadar basit. Biz, yanlış yapan herkesin cezalandırılması için yüksek düzeyde bir iradeyi ortaya koymayı garantileriz, garanti altına alırız ve taahhüt ederiz milletimize. Burada hiç tereddüt yok. Kim yanlış yaparsa cezasını görür, devlette. Kim yanlış yaparsa, emanete ihanet ederse o da AK Parti'de zaten barınamaz. AK Parti'de onların yeri de yoktur."

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AK Parti'nin kuruluş felsefesinde yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadele olduğunu hatırlatan Ala, şöyle devam etti:

"Kim bunlara aykırı davranırsa siyaseten yaptırımını, hukuken cezasını görür ama muhalefete bakıyoruz, kendisindense milletin emanet ettiği belediyeleri tarumar, çarçur etmişse bile onlar yargılanıyor olsa bile onları reddedeceğine, 'Bunları biz siyasetten attık.' diyeceklerine peşlerinde dolaşıyor, meydan meydan dolaşıp Türkiye'de onları savunuyorlar. Yapılan o yanlışları da yanlış yapanları da savunuyorlar. Aradaki büyük fark, bu. Onun için Türkiye'nin ihtiyacı olduğu bu önemli dönemde, o önemli hedeflere kavuşmak için öyle bir çalışmalıyız ki gecemizi gündüzümüze katmalıyız."

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Efkan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvendiğimiz, Cumhurbaşkanımızın güvendiği, etrafında beraber çalıştığı insanlar kılını kırk yararak hareket etmeli. AK Parti içerisinde siyasete talipsiniz, bir şey yasal olsa bile eğer AK Parti ilkelerine, ahlaka uygun değilse, helal değilse onu yapamazsınız, yapmamalısınız. Eğer devlete, yönetime talipseniz, 'Kamunun işini yapacağım.' diyorsanız, kamunun size emanet ettiği ister makam mevki, ister bütçe olsun onu, gözünüz gibi korumalısınız. Devlete talipseniz servete talip olamazsınız, olmamalısınız. Hele hele bunların gayri ahlaki yoldan, vicdana aykırı biçimde elde edilmesinin, AK Parti politikalarında yeri yoktur. Onun için biz kim, nasıl yapmış, ondan önce ne yapmışa bakarız. Kim olursa olsun yanlış yapmışsa cezalandırılmasını, doğru yapmışsa da önünün açılmasını isteriz. Bizim politikamız burada net, açık, berrak."

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AK Parti'de siyasete başlayan gençlere önerilerde bulunan Ala, "Buraya katkı sağlayacaksınız. Sadece uymak da yetmez. Sizin bir işte vaziyet etmeniz, millete şu güveni vermeli, 'Evet, bunlar meseleye vaziyet ediyorsa yasada açık olsa bile bir yanlışın içerisinde olmazlar. Oluyorsa AK Parti ile ilgisi yoktur.' Çünkü o büyük hedeflere, küçük hedefleri olan, küçük çıkarların peşinde koşanlar varabilir mi?" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın'ın da katılımcılara hitap ettiği program, daha sonra basına kapalı devam etti.