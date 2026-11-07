Bursa'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
Baykoca Mahallesi Mimar Sokak'taki evde yaşayan Feriha Sabitoğlu (54), rahatsızlandı.
Yakınlarının haber verdiği sağlık ekiplerince mantar zehirlenmesi şüphesiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Sabitoğlu, burada tedavi altına alındı.
Sabitoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Feriha Sabitoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.