Osmangazi'de aileler akran zorbalığına karşı bilgilendirildi

Toplumun temel yapı taşı olan ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Osmangazi Belediyesi, düzenlediği eğitim, seminer ve atölye programlarıyla her yaştan bireyin hayatına dokunmaya devam ediyor.

"Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum" anlayışıyla hayata geçirilen Ana Baba Okulu projesi kapsamında, ailelerin çocuk yetiştirme süreçlerine destek olmayı amaçlayan eğitim programları sürüyor. Osmangazi Belediyesi'nin Bursa Aile Danışmanları ve Eğitimi Derneği (BURADDER) iş birliğiyle düzenlediği Ana Baba Okulu'nun 6'ncı oturumu, Ördekli Kültür Merkezi'nde "Akran Zorbalığı ve Güvenli Okul" başlığıyla gerçekleştirildi.

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Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Uzman Psikolojik Danışman Gönül Hazneci, anne ve babalara "Akran Zorbalığı ve Güvenli Okul" konusunda eğitim verdi. Düzenlenen eğitim programında fiziksel, sözel, sosyal ve dijital zorbalık türleri ele alınırken; dışlanma, tehdit, alay etme ve lakap takma gibi davranışların çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Zorbalığa maruz kalan çocuklarda görülebilecek belirtiler, zorbalık davranışı sergileyen çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiği ve çocukların yaşadıklarını ailelerinden saklamalarının nedenleri hakkında da bilgi veren Hazneci, ailelerin bu süreçte dikkat etmesi gereken hususları anlattı. Ayrıca okul yönetimi ve rehberlik servisleriyle sağlıklı iletişim kurulmasının önemine değinilerek öğretmenlerin ve velilerin sorumlulukları üzerinde duruldu.

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Şiddet de iyilik de bulaşıcıdır

Akran zorbalığının yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Uzman Psikolojik Danışman Gönül Hazneci, "Çocuğum akran zorbalığına uğruyor mu, uğruyorsa bunu nasıl fark edebilirim, bu durumda neler yapabilirim ve okulaile iş birliği nasıl olmalı konularında ailelerle bir araya geldik. Ailelerin çocuklarını fiziksel açıdan gözlemlemeleri gerekiyor. Çocukta herhangi bir yaralanma, kıyafetlerinde yıpranma ya da eve geldiğinde üstünün başının kirli olması gibi durumlara dikkat etmeliler. Bunun yanı sıra çocuklarıyla sohbet ederek kendilerini ifade etmelerine fırsat vermeliler. Bu sohbetlerde çocukları yargılamadan, suçlamadan, oldukları gibi kabul ederek ve sakin bir şekilde dinlemek çok önemli. Çocuklara böyle durumların herkesin başına gelebileceğini anlatmak gerekiyor. Bazen çocuk doğrudan zorbalığa maruz kalmamış olabilir ancak bir arkadaşının yaşadıklarından etkilenmiş, benzer bir durumun kendi başına da gelebileceği endişesiyle kaygılanmış olabilir. Öte yandan zorbalık davranışı sergileyen çocuk bizim çocuğumuz da olabilir. Bu nedenle ‘Benim çocuğum böyle bir şey yapmaz' diye düşünmemeliyiz. Çocukları etkileyen pek çok unsur var. Evimizde izlediğimiz televizyon programlarından çeşitli oyunlara kadar birçok etken çocukların davranışlarını şekillendirebiliyor. Şiddet de iyilik de bulaşıcıdır. Bu programda ailelere, çocuklarının akran zorbalığına maruz kaldığını nasıl fark edebilecekleri ve böyle bir durumda onlara nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgiler verdik." şeklinde konuştu.

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Eğitim programına katılan aileler ise bu tür etkinlikleri oldukça faydalı bulduklarını belirterek, "Ailelerin bu tarz eğitim programlarına ihtiyacı var. Ebeveynlerin bilinçlenmesine katkı sağlayan bu tür etkinlikleri çok kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyesi, Ana Baba Okulu projesiyle aileleri bilinçlendirmeyi, çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sunmayı ve ebeveynlerin değişen ihtiyaçlarına yönelik destekleyici çalışmalar gerçekleştirmeyi sürdürüyor.