Basketbol Süper Ligi: Bursaspor Basketbol: 59 - Fenerbahçe: 78
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Fenerbahçe Tarfin'e 7859 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Fenerbahçe Tarfin'e 7859 mağlup oldu.
Salon: Tofaş
Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk Bayraktar, Uğur Akyıldız
Bursaspor Basketbol: Leyton Hammonds 11, Ergi Tırpancı 2, Brandon Taylor 10, Warren Washington 2, Bryce Brown 5, Micheal Moore 20, Nate Watson 6, Ömer Can İlyasoğlu 3
Başantrenör: Roger Grimau
Fenerbahçe Tarfin: Shane Larkin 9, Nicolo Melli 7, Sertaç Şanlı 7, Trent Forrest 2, Shavon Shields 9, Wade Baldwin 8, Johnny Juzang 0, Melih Mahmutoğlu 5, Dwight Powell 5, Onuralp Bitim 19, Ignas Sargiunas 7
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
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