Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Basketbol Süper Ligi: Bursaspor Basketbol: 59 - Fenerbahçe: 78

        Basketbol Süper Ligi: Bursaspor Basketbol: 59 - Fenerbahçe: 78

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Fenerbahçe Tarfin'e 7859 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 23:30 Güncelleme:
        Basketbol Süper Ligi: Bursaspor Basketbol: 59 - Fenerbahçe: 78

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Fenerbahçe Tarfin'e 7859 mağlup oldu.

        Salon: Tofaş

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk Bayraktar, Uğur Akyıldız

        Bursaspor Basketbol: Leyton Hammonds 11, Ergi Tırpancı 2, Brandon Taylor 10, Warren Washington 2, Bryce Brown 5, Micheal Moore 20, Nate Watson 6, Ömer Can İlyasoğlu 3

        Başantrenör: Roger Grimau

        Fenerbahçe Tarfin: Shane Larkin 9, Nicolo Melli 7, Sertaç Şanlı 7, Trent Forrest 2, Shavon Shields 9, Wade Baldwin 8, Johnny Juzang 0, Melih Mahmutoğlu 5, Dwight Powell 5, Onuralp Bitim 19, Ignas Sargiunas 7

        Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

        REKLAM

        1. Periyot: 1523

        Devre: 3643

        3. Periyot: 4759

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Bursaspor Basketbol - Fenerbahçe Tarfin: 59-78
        Bursaspor Basketbol - Fenerbahçe Tarfin: 59-78
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bursaspor'dan sert açıklama: Bursaspor Kulübü, her türlü kirli düzeni yıkıp...
        Bursaspor'dan sert açıklama: Bursaspor Kulübü, her türlü kirli düzeni yıkıp...
        Bursa'da hızlı tren test sürüşleri başladı, Bakan Uraloğlu Bursa'ya geliyor
        Bursa'da hızlı tren test sürüşleri başladı, Bakan Uraloğlu Bursa'ya geliyor
        Bursa'da son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1 ton tavuk eti imha edildi
        Bursa'da son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1 ton tavuk eti imha edildi
        Bursa'da 5 şüphelinin silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
        Bursa'da 5 şüphelinin silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında