Bursaspor Basketbol - Fenerbahçe Tarfin: 59-78
SALON: Tofaş Spor Salonu
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk Bayraktar, Uğur Akyıldız
BURSASPOR BASKETBOL: Leyton Hammonds 11, Ergi Tırpancı 2, Brandon Taylor 10, Warren Washington 2, Bryce Brown 5, Micheal Moore 20, Tevfik Akdamar, Mete Paçacı, Nate Watson 6, Ahmet Aldin Türkoğlu, Buğra Çal, Ömer Can İlyasoğlu 3
FENERBAHÇE TARFİN: Shane Larkin 9, Nicolo Melli 7, Sertaç Şanlı 7, Trent Forrest 2, Shavon Shields 9, Wade Baldwin IV 8, Johnny Juzang, Melih Mahmutoğlu 5, Dwight Harlan Powell 5, Onuralp Bitim 19, Ignas Sargiunas 7, Demircan Demir
1'İNCİ PERİYOT: 15-23
DEVRE: 36-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 7’nci haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Fenerbahçe Tarfin’e 78-59 mağlup oldu.
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