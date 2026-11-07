Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 07.11.2026 - 22:21 Güncelleme:
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk, Uğur Akyıldız
Bursaspor Basketbol: Hammonds 11, Ergi Tırpancı 2, Taylor 10, Washington 2, Brown 5, Moore 20, Watson 6, Ömer Can İlyasoğlu 3
Fenerbahçe Tarfin: Larkin 9, Melli 7, Sertaç Şanlı 7, Forrest 2, Shields 9, Baldwin 8, Juzang, Melih Mahmutoğlu 5, Powell 5, Onuralp Bitim 19, Sargiunas 7
1. Periyot: 15-23
Devre: 36-43
3. Periyot: 47-59
BURSA
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