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        Bursa'da 5 katlı binanın çatı katında yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

        BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, çatı katında hasar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 06:43 Güncelleme:
        Bursa'da 5 katlı binanın çatı katında yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

        BURSA’nın Osmangazi ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, çatı katında hasar oluştu.

        Küplüpınar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosunda çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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