Bursa'da 5 katlı binanın çatı katında yangın; 1 kişi dumandan etkilendi

Küplüpınar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosunda çıktığı öne sürülen yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatı katında hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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