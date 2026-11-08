Bursa'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Küplüpınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden çıkan dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.