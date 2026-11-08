Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Arkadaşlarının gazına geldi, 250 bin liralık cezayı tek başına yiyince isyan etti: "Mustafa vermez"

        Arkadaşlarının gazına geldi, 250 bin liralık cezayı tek başına yiyince isyan etti: "Mustafa vermez"

        Bursa'da 1,03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, arkadaşlarının gazına gelerek polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Ara sokakta yakalanan sürücüye yaklaşık 250 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Cezanın ardından arkadaşlarının kendisine destek olmayacağını düşünen sürücü, "Mustafa vermez" diyerek sitem etti. O anlar kameraya da yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Arkadaşlarının gazına geldi, 250 bin liralık cezayı tek başına yiyince isyan etti: "Mustafa vermez"

        Bursa'da 1,03 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, arkadaşlarının gazına gelerek polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Ara sokakta yakalanan sürücüye yaklaşık 250 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Cezanın ardından arkadaşlarının kendisine destek olmayacağını düşünen sürücü, "Mustafa vermez" diyerek sitem etti. O anlar kameraya da yansıdı.

        Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Yanındaki arkadaşlarının gazına gelen sürücünün durmayarak yoluna devam etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bir süre devam eden kovalamaca, aracın ara sokakta durdurulmasıyla sona erdi. Polis ekipleri, araç içerisindeki sürücüyü ve arkadaşını yakaladı.

        REKLAM

        1,03 promil alkollü çıktı, faturası ağır oldu

        Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücünün 1,03 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisten kaçması ve alkollü araç kullanması nedeniyle sürücüye yaklaşık 250 bin lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

        Kesilen cezanın ardından arkadaşlarının gazına geldiğini ancak faturayı tek başına ödemek zorunda kaldığını düşünen sürücü, arkadaşının cezaya ortak olmayacağını ifade ederek "Mustafa vermez" dedi. Sürücünün o anları kameraya yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Pirinadan yağ, sabun ve enerji elde ediliyor 100 kilogram pirinadan yaklaşı...
        Pirinadan yağ, sabun ve enerji elde ediliyor 100 kilogram pirinadan yaklaşı...
        Eskilerin gönlünde taht kurmuş efsane traktör eski heybetine kavuştu
        Eskilerin gönlünde taht kurmuş efsane traktör eski heybetine kavuştu
        Bursa'da İncesaz grubu konser verdi
        Bursa'da İncesaz grubu konser verdi
        Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobil kazaya neden oldu
        Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobil kazaya neden oldu
        Bursa'da 5 katlı binanın çatı katında yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da 5 katlı binanın çatı katında yangın; 1 kişi dumandan etkilendi
        Bursa'da apartman çatısı alevlere teslim oldu
        Bursa'da apartman çatısı alevlere teslim oldu