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        'Çevre bilinci' için koridora bırakılan çöpü alan Mehmet, ödüllendirildi

        BURSA'da Zekai Gümüşdiş Ortaokulu'nda Erasmus+ projesi kapsamında çevre bilincini ölçmek için gerçekleştirilen sosyal deneyde, koridora bırakılan çöpü görünce kayıtsız kalmayarak geri dönüşüm kutusuna atan 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Taha Uçar (13), okul yönetimi tarafından ödüllendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:14 Güncelleme:
        'Çevre bilinci' için koridora bırakılan çöpü alan Mehmet, ödüllendirildi

        BURSA’da Zekai Gümüşdiş Ortaokulu'nda Erasmus+ projesi kapsamında çevre bilincini ölçmek için gerçekleştirilen sosyal deneyde, koridora bırakılan çöpü görünce kayıtsız kalmayarak geri dönüşüm kutusuna atan 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Taha Uçar (13), okul yönetimi tarafından ödüllendirildi.

        Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konsorsiyumu üyesi olarak yürütülen Erasmus+ projesi kapsamında, Zekai Gümüşdiş Ortaokulu'nda öğrencilerin çevre bilinci ve geri dönüşüm konusundaki duyarlılıklarını gözlemlemek için sosyal deney yapıldı. Okul içerisinde öğrencilerin yoğun olarak kullandığı ve rahatlıkla görebilecekleri bir noktaya kasıtlı olarak çöp bırakıldı. Koridordan geçen öğrenciler çöpün yanından geçerken, 8’inci sınıf öğrencisi Mehmet Taha Uçar duyarlı bir davranış sergiledi. Yerdeki çöpü fark eden Uçar, eğilerek çöpü yerden aldı ve en yakın geri dönüşüm kutusuna attı.

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        ÖRNEK DAVRANIŞI KAMERALARCA KAYDEDİLDİ

        Öğrencinin bu örnek davranışı, okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri inceleyen okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencinin duyarlılığı karşısında gurur yaşadı. Sosyal deneyin ardından okulda düzenlenen törenle Mehmet Taha Uçar onurlandırıldı. Uçar'a, duyarlı davranışından dolayı okul yönetimi tarafından kıyafet hediye edildi. Çöpü yerden alıp doğru kutuya atan Mehmet Taha Uçar, "Sınıftan çıktıktan sonra kantine doğru giderken yerde bir çöp olduğunu fark ettim. Çöpü aldım ve uygun olan geri dönüşüm kutusuna attım. Okulumuza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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        'DENEYİMİZ BAŞARIYA ULAŞTI'

        Zekai Gümüşdiş Ortaokulu İngilizce öğretmeni Halime Şengül Altınkaynak, "Çokça ilgi gören bu çalışmayı denemek istiyordum. Acaba öğrencilerimiz yaptığımız geri dönüşüm kutularıyla ilgili çalışmaları yerine getirecek mi? Bu tür eylemlerde pasif mi kalacak, aktif mi olacak? Acaba hiçbir şey yapmadan mı geçecekler? Bu duyarlılıklarını gözlemlemek istedim. Öyle küçük bir deney yaptık. Deneyimizin sonucu da başarıya ulaştı. Çocuğumuz, zil çalar çalmaz orada atılmış bit plastik şişe gördü ve uygun kutuya yerleştirdi. Orada birkaç tane kutu vardı. Plastik, kağıt ve diğer kutular arasından doğru olanı seçerek çöpü uygun yere bıraktı" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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