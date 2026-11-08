BTSO'da Afrika ile yeni ticaret köprüleri kuruluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Afrika'nın 7 ülkesinden gelen temsilcilerle, Bursalı firmaları bir araya getirdi. Tarım, gıda, makine, enerji ve inşaat başta olmak üzere farklı sektörlerde gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde, yeni ticaret ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

BTSO ev sahipliğinde düzenlenen "Afrika Heyeti Tanışma ve Ağ Kurma Etkinliği"ne Togo, Benin, Mali, Senegal, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Madagaskar'dan temsilciler katıldı. Programda BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler, Yönetim Kurulu Üyeleri Elif Özhan, Murat Çağlar ve Zeki Eker ile Agroconnect Başkanı Zeki Güvercin de yer aldı. Afrika heyetinde tarım makineleri ve ekipmanları, sulama sistemleri, tohum, gübre, gıda işleme ve paketleme, soğuk zincir, hayvancılık, enerji, inşaat, sağlık ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren firma ve kurum temsilcileri bulundu. Afrika heyeti, ülkelerindeki yatırım ve ticaret imkanlarını Bursalı firmalarla paylaşırken, iş birliği yapılabilecek alanlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

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"Afrika ile ticaretimizde büyük fırsatlar bulunuyor"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, bu iş birliğinin daha ileri taşınması için güçlü fırsatlar bulunduğunu söyledi. Bursa'nın üretim çeşitliliği, sanayi altyapısı ve ihracat tecrübesiyle Afrika ülkelerinin yatırım ve teknoloji ihtiyaçlarına önemli katkılar sunabileceğini vurgulayan Özhan, "Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacmi, 2000 yılında 5 milyar dolar seviyesindeyken bugün 40 milyar dolara yaklaşmış durumda. Türk firmalarımızın Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri ise 100 milyar doları aşmış bulunuyor. Bursa'mız, yıllık 20 milyar dolarlık ihracatı, güçlü üretim altyapısı ve gelişmiş tedarik zinciriyle bu iş birliklerinde önemli bir rol üstlenebilir. BTSO olarak 60 bini aşkın üyemizin yeni pazarlara ulaşmasını ve uluslararası iş ortaklıklarını geliştirmesini önemsiyoruz. Bugünkü buluşmanın da karşılıklı güvene dayalı, kalıcı ticari ortaklıklara ve yeni yatırımlara zemin hazırlamasını diliyoruz." dedi.

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"Afrika, üretim kapasitesini geliştirmek istiyor"

TürkiyeSenegal İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Agroconnect Başkanı Zeki Güvercin, Afrika ülkelerinin genç nüfusu, tarımsal potansiyeli ve gelişen sanayi altyapısıyla önemli yatırım fırsatları sunduğunu ifade etti. Agroconnect olarak Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik ilişkileri ürün ticaretinin yanı sıra ortak üretim, teknoloji transferi ve karşılıklı yatırımlarla güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Güvercin, "Afrika artık ürettiğini işlemek, katma değer oluşturmak ve kendi sanayisini geliştirmek istiyor. Bu noktada Bursa'nın güçlü sanayi kültürü, makine teknolojileri, üretim kapasitesi ve ihracat tecrübesi önemli fırsatlar sunuyor. Biz Agroconnect olarak ilişkilerimizi ürün alım satımının ötesine taşıyarak ortaklıkları geliştirmeyi hedefliyoruz. Bugünkü ikili iş görüşmelerinin somut projelere, ticari anlaşmalara ve kalıcı ortaklıklara dönüşeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bursalı firmalardan afrika pazarına yoğun ilgi

Program kapsamında gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinde Bursalı firmalar, Afrika ülkelerinden gelen temsilcilere ürün ve hizmetlerini tanıttı. Gıda paketleme alanında faaliyet gösteren Barış Gelgeç, Afrika heyetiyle sektörün ihtiyaçlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ürünlerimize yönelik olumlu geri dönüşler aldık. Görüşmelerin ardından iletişimimizi sürdürerek bu bağlantıları ticarete dönüştürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen BTSO'ya teşekkür ediyorum." dedi. İkili iş görüşmelerine katılan Damla Güneş ise Afrika ülkelerinden iş insanlarıyla doğrudan görüşme fırsatı bulmalarının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. Katılımcılardan Furkan Bayrak, Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen temsilcilerle bir araya gelmenin yeni iş fırsatlarının değerlendirilmesine katkı sağladığını dile getirdi. Program, Afrikalı iş insanları ile Bursa temsilcileri arasında gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinin ardından sona erdi