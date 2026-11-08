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        Nişanlısından ayrılan adam, sevinçten lokma dağıttı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde nişanlısından ayrılan Ercan Acar, ayrılığını lokma dağıtarak kutladı. İskele Meydanı'nda ailesiyle birlikte vatandaşlara lokma ikram eden Acar'ın açtığı afiş ise dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Nişanlısından ayrılan adam, sevinçten lokma dağıttı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde nişanlısından ayrılan Ercan Acar, ayrılığını lokma dağıtarak kutladı. İskele Meydanı’nda ailesiyle birlikte vatandaşlara lokma ikram eden Acar’ın açtığı afiş ise dikkat çekti.

        Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Ercan Acar, nişanlısından ayrılmasının ardından ilginç bir etkinliğe imza attı. Ayrılığını kutlamak isteyen Acar, ailesiyle birlikte İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma dağıttı. Lokma dağıtımı sırasında açılan afişte yer alan "Bir yanlıştan kurtuldum, bir kazan lokma döktürdüm" ifadeleri dikkat çekti.

        Meydandan geçen vatandaşlar, genç adamın ayrılık kutlamasına şaşırırken, lokma ikramına da ilgi gösterdi. Acar’ın ayrılığını lokma dağıtarak kutlaması, Gemlik’te ilginç görüntülere sahne oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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