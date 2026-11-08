Nişanlısından ayrılan adam, sevinçten lokma dağıttı

Meydandan geçen vatandaşlar, genç adamın ayrılık kutlamasına şaşırırken, lokma ikramına da ilgi gösterdi. Acar’ın ayrılığını lokma dağıtarak kutlaması, Gemlik’te ilginç görüntülere sahne oldu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Ercan Acar, nişanlısından ayrılmasının ardından ilginç bir etkinliğe imza attı. Ayrılığını kutlamak isteyen Acar, ailesiyle birlikte İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma dağıttı. Lokma dağıtımı sırasında açılan afişte yer alan "Bir yanlıştan kurtuldum, bir kazan lokma döktürdüm" ifadeleri dikkat çekti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde nişanlısından ayrılan Ercan Acar, ayrılığını lokma dağıtarak kutladı. İskele Meydanı’nda ailesiyle birlikte vatandaşlara lokma ikram eden Acar’ın açtığı afiş ise dikkat çekti.

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