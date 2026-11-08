Coşkun Aral'ın sergisi Misi'de

Usta gazeteci Coşkun Aral'ın, Türkiye dahil 12 ülkede çektiği 50 fotoğrafından oluşan "Yaşamın Kıyısında" sergisi, Gümüştepe Mahallesi'ndeki (Misi) Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde kapılarını açtı. Sergi, 21 Mart'a kadar gezilebilecek.

Nilüfer Belediyesi, usta gazeteci Coşkun Aral'ın Türkiye, Afganistan, Kuzey İrlanda, Sudan ve Yemen gibi 12 ülkede çektiği 50 fotoğrafın yer aldığı "Yaşamın Kıyısında" isimli sergiyi Gümüştepe Mahallesi'ndeki (Misi) Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Başkan Yardımcısı Okan Şahin katıldı.

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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir açılışta yaptığı konuşmada, Nilüfer'de kültür ve sanat çalışmalarını toplumsal bir belleğin bir parçası olarak gördüklerini anlattı. Coşkun Aral'ın objektifiyle hafızalarda derin izler bıraktığını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Objektifin arkasından her türlü riski alarak insanı gördü. Savaşların, olayların içinde kalarak bizimle paylaştı" dedi.

Sergide 12 ülkeden 50 fotoğrafın bulunduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Bu kareler bizi, zor şartlar altındaki insanın var olma savaşını gösteriyor. Sergide fotoğraflara eşlik eden metinler de bulunuyor. Bu anlatıları da Coşkun Aral'ın hatıralarından yola çıkarak eşi Müge Aral kaleme aldı. Bu sayede fotoğrafların ardındaki hikayeleri ve o günün şartlarını daha yakından anlayabiliyoruz" dedi.

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"Ben bir göz tanığıyım"

Coşkun Aral ise yaptığı konuşmada mesleğe 1974 yılında başladığını söyledi. İz bırakan olayları görüntülediğini ifade eden Aral, "Ben bir göz tanığıyım. Fotomuhabiri olarak kafamda hep, insana ulaşmak, yaşadığı coğrafyayı anlatmak ve insanoğlunun hatalarını tekrarlamaması için bir belge bırakmak vardı. Bunları yapmaya çalıştım" dedi. Hala sürekli seyahat ettiğini dile getiren Aral, fotoğrafını çektiği yerlere tekrar gidip, yeni hallerine tanıklık etmek hatta bunu gençlerle birlikte yapmak istediğini söyledi. Daha önce birçok sergisinin açıldığını ifade eden Aral, "İlk kez bir basın fotoğrafçılığı sergisi açtık. Bir fotoğrafın kamuoyuna nasıl servis edildiğini gösteren ilk sergimiz" dedi.

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Serginin küratörü Engin Özendes ise Coşkun Aral'ın dünyanın en imkansız coğrafyalarına ulaşarak, en imkansız olayların içinde bulunduğunu anlattı. Misi'de bulunan Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'ndeki sergi 21 Mart'a kadar gezilebilecek.