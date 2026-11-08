Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Coşkun Aral'ın sergisi Misi'de

        Coşkun Aral'ın sergisi Misi'de

        Usta gazeteci Coşkun Aral'ın, Türkiye dahil 12 ülkede çektiği 50 fotoğrafından oluşan "Yaşamın Kıyısında" sergisi, Gümüştepe Mahallesi'ndeki (Misi) Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde kapılarını açtı. Sergi, 21 Mart'a kadar gezilebilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Coşkun Aral'ın sergisi Misi'de

        Usta gazeteci Coşkun Aral'ın, Türkiye dahil 12 ülkede çektiği 50 fotoğrafından oluşan "Yaşamın Kıyısında" sergisi, Gümüştepe Mahallesi'ndeki (Misi) Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde kapılarını açtı. Sergi, 21 Mart'a kadar gezilebilecek.

        Nilüfer Belediyesi, usta gazeteci Coşkun Aral'ın Türkiye, Afganistan, Kuzey İrlanda, Sudan ve Yemen gibi 12 ülkede çektiği 50 fotoğrafın yer aldığı "Yaşamın Kıyısında" isimli sergiyi Gümüştepe Mahallesi'ndeki (Misi) Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Başkan Yardımcısı Okan Şahin katıldı.

        REKLAM

        Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir açılışta yaptığı konuşmada, Nilüfer'de kültür ve sanat çalışmalarını toplumsal bir belleğin bir parçası olarak gördüklerini anlattı. Coşkun Aral'ın objektifiyle hafızalarda derin izler bıraktığını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Objektifin arkasından her türlü riski alarak insanı gördü. Savaşların, olayların içinde kalarak bizimle paylaştı" dedi.

        Sergide 12 ülkeden 50 fotoğrafın bulunduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Bu kareler bizi, zor şartlar altındaki insanın var olma savaşını gösteriyor. Sergide fotoğraflara eşlik eden metinler de bulunuyor. Bu anlatıları da Coşkun Aral'ın hatıralarından yola çıkarak eşi Müge Aral kaleme aldı. Bu sayede fotoğrafların ardındaki hikayeleri ve o günün şartlarını daha yakından anlayabiliyoruz" dedi.

        REKLAM

        "Ben bir göz tanığıyım"

        Coşkun Aral ise yaptığı konuşmada mesleğe 1974 yılında başladığını söyledi. İz bırakan olayları görüntülediğini ifade eden Aral, "Ben bir göz tanığıyım. Fotomuhabiri olarak kafamda hep, insana ulaşmak, yaşadığı coğrafyayı anlatmak ve insanoğlunun hatalarını tekrarlamaması için bir belge bırakmak vardı. Bunları yapmaya çalıştım" dedi. Hala sürekli seyahat ettiğini dile getiren Aral, fotoğrafını çektiği yerlere tekrar gidip, yeni hallerine tanıklık etmek hatta bunu gençlerle birlikte yapmak istediğini söyledi. Daha önce birçok sergisinin açıldığını ifade eden Aral, "İlk kez bir basın fotoğrafçılığı sergisi açtık. Bir fotoğrafın kamuoyuna nasıl servis edildiğini gösteren ilk sergimiz" dedi.

        REKLAM

        Serginin küratörü Engin Özendes ise Coşkun Aral'ın dünyanın en imkansız coğrafyalarına ulaşarak, en imkansız olayların içinde bulunduğunu anlattı. Misi'de bulunan Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'ndeki sergi 21 Mart'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesporlu Faruk Zeytinci Balkan şampiyonu oldu
        Büyükşehir Belediyesporlu Faruk Zeytinci Balkan şampiyonu oldu
        Nişanlısından ayrılan adam, sevinçten lokma dağıttı
        Nişanlısından ayrılan adam, sevinçten lokma dağıttı
        İnegöl 7'den 77'ye kitap fuarında buluştu
        İnegöl 7'den 77'ye kitap fuarında buluştu
        Güvenli Yıldırım için kesintisiz dönüşüm
        Güvenli Yıldırım için kesintisiz dönüşüm
        Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 4 milyar dolar oldu
        Otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı 4 milyar dolar oldu
        AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Yüzde 99'u biz yaptık, onlar yüzde...
        AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Yüzde 99'u biz yaptık, onlar yüzde...