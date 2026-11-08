Güvenli Yıldırım için kesintisiz dönüşüm

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karapınar Mahallesi’nde özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilecek dönüşüm projesinin ilk adımı atıldı. Proje alanındaki riskli yapıların yıkımına başlandı.

Yıldırım Belediyesi; dirençli, güvenli ve yaşanabilir bir kent vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin geleceğine yön veren yatırımları bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda yürüttüğü dönüşüm çalışmalarına yenisini ekledi. Karapınar Mahallesi’nde özel sektör eliyle gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi için yıkım çalışmaları başladı. 7812 ada 4 parselde yürütülecek proje kapsamında, alanda bulunan 3 bina ve 10 bağımsız bölüm yıkılacak. Proje tamamlandığında ise bölgeye hem depreme dayanıklı hem de modern toplam 36 daire ve 5 dükkan kazandırılacak.

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36 daire ve 5 dükkan

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ile birlikte Karapınar Mahallesi’nde gerçekleştirilen yıkım çalışmalarını takip etti. Yılmaz, "Yıldırım’ı güvenli geleceğe taşımak için hem kamunun tüm imkanlarıyla kentsel dönüşüm projeleri yürütüyoruz, hem de özel sektörümüzün gücüyle ilçemizi dönüştürüyoruz. Bu vizyonun bir sonucu olarak, Karapınar Mahallesi’nde yeni bir adım atıyoruz. Yaptığımız imar planları ve imar uygulamalarının kentsel dönüşüm projelerine dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Özel sektöre verdiğimiz destekle birlikte Karapınar Mahallemiz değişiyor, dönüşüyor. Bu projede toplam 36 daire ve 5 dükkan yer alacak. Karapınar Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

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Güvenli gelecek

Başkan Oktay Yılmaz, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla gelecek nesillere daha güvenli bir Yıldırım bırakmayı hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, "Bütüncül bir dönüşüm anlayışıyla Yıldırım’ı geleceğe hazırlıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızla sadece binaları yenilemiyoruz, aynı zamanda yaşam alanlarını dönüştürüyoruz. 30 bin güvenli konut üretme hedefi kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz" ifadelerini kullandı