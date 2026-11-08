Bursa'da 'change araç' operasyonu: 2 gözaltı

BURSA'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirerek (change) piyasaya sürülmesi, hacizli veya yakalamalı araçların parçalanarak satılmasına yönelik çalışma başlattı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda belirlenen 3 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda; farklı markalara ait 8 araç motoru, 3 hacizli-yakalamalı araç ve 1 tescilsiz motor bloğu ele geçirildi. Öte yandan zabıta ve maliye ekipleri tarafından 3 iş yerine yönelik idari işlemler uygulandı. İş yeri sahipleri M.Z. ve C.S. gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.