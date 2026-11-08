Bursa'da düzenlenen kitap günleri etkinliği kitapseverleri bir araya getirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen 10. İnegöl Kitap Günleri, binlerce kitapseveri ağırladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen 10. İnegöl Kitap Günleri, binlerce kitapseveri ağırladı.
İnegöl Belediyesince fuar alanında düzenlenen, yazarların söyleşi ve imza günlerinin yer aldığı organizasyona her yaştan kitapsever katıldı.
Organizasyonda 145 yazar ve 105 yayınevi yer aldı, 1 milyonu aşkın kitap ziyaretçilerle buluşturuldu.
Vatandaşlar, aileleriyle fuar alanını ziyaret ederek hem kitap alışverişi yaptı hem de düzenlenen yazar buluşmalarına katıldı.
Etkinlik kapsamında Oytun Erbaş, Mert Arık, Nurullah Genç, Yasin Pişgin, Vehbi Vakkasoğlu, Canten Kaya ve Kahraman Tazeoğlu başta olmak üzere pek çok yazar söyleşi ve imza günüyle sevenleriyle buluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.