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        Nilüfer'de kırsal mahallelerin çocukları kulaç atıyor

        Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocukları yüzme sporuyla buluşturuyor. Mahallelerinden servislerle alınarak havuza getirilen çocuklar, bir yandan yüzme öğrenirken bir yandan da geleceğin sporcuları olma yolunda ilk kulaçlarını atıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Nilüfer'de kırsal mahallelerin çocukları kulaç atıyor

        Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocukları yüzme sporuyla buluşturuyor. Mahallelerinden servislerle alınarak havuza getirilen çocuklar, bir yandan yüzme öğrenirken bir yandan da geleceğin sporcuları olma yolunda ilk kulaçlarını atıyor.

        Kent merkezindeki spor imkanlarını ilçenin dört bir yanına ulaştırmayı amaçlayan Nilüfer Belediyesi, "Kırsal Mahalleler Yüzüyor" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, kırsal bölgelerde yaşayan ve yüzme bilmeyen çocuklara temel yüzme eğitimi veriliyor.

        Sporda fırsat eşitliği oluşturmak için başlatılan projede, çocukların tesislere erişimi de belediye tarafından sağlanıyor. Kendi mahallelerinden araçlarla alınarak havuza ulaştırılan çocuklar, bir ay boyunca haftada iki gün suya giriyor. Toplam sekiz saat süren eğitim programında çocukların suyla tanışması, temel yüzme becerilerini kazanması ve erken yaşta spor alışkanlığı edinmesi hedefleniyor.

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        Yetenekli çocuklar kulüp altyapısına kazandırılacak

        Proje, çocuklara yalnızca yüzme öğretmekle sınırlı kalmayıp Nilüfer'in spor altyapısı için bir yetenek taraması niteliği de taşıyor. Eğitimler sırasında yüzmeye yatkınlığı ve ilgisi tespit edilen çocuklar, Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün yüzme takımına yönlendirilecek. Böylece kırsal mahallelerde keşfedilen yeteneklerin, kulüp bünyesinde gelişimlerini sürdürerek ulusal müsabakalarda Nilüfer'i temsil edecek sporcular olarak yetişmesinin önü açılacak.

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