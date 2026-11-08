Bursa'da görme engelli kursiyerlere baston ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Kur'an kursunda eğitim gören görme engelli kursiyerlere baston ve Braille alfabesiyle hazırlanmış Kur'an-ı Kerim takdim edildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Kur'an kursunda eğitim gören görme engelli kursiyerlere baston ve Braille alfabesiyle hazırlanmış Kur'an-ı Kerim takdim edildi.
Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki Nilüfer Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen programda, kursiyerlere görme engelli bastonu ve Braille alfabesiyle yazılı Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Açıklamada, misafirperverliği dolayısıyla Nilüfer İlçe Müftüsü Şakir Şahin'e, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaları dolayısıyla Trabzon Dini Yüksek İhtisas Müdür Yardımcısı Hamza Kaya ile eğitim görevlisi Bünyamin Öztürk'e teşekkür edildi.
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