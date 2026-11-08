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        Bursa'da "change" ve çalıntı araç operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Bursa'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirerek (change) piyasaya süren ve bu araçları parçalayarak satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Bursa'da "change" ve çalıntı araç operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Bursa'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirerek (change) piyasaya süren ve bu araçları parçalayarak satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.

        Ekipler, belirlenen 3 iş yerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda farklı markalara ait 8 araç motoru, hacizli olduğu belirlenen 3 araç ile 1 tescilsiz motor bloğuna el koydu.

        Operasyon kapsamında iş yeri sahipleri M.Z. ve C.S. gözaltına alındı.

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        Bu arada operasyona destek veren zabıta ve maliye ekipleri de iş yerlerine idari yaptırım uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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