Bursa'da "change" ve çalıntı araç operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bursa'da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirerek (change) piyasaya süren ve bu araçları parçalayarak satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.

Ekipler, belirlenen 3 iş yerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonda farklı markalara ait 8 araç motoru, hacizli olduğu belirlenen 3 araç ile 1 tescilsiz motor bloğuna el koydu.

Operasyon kapsamında iş yeri sahipleri M.Z. ve C.S. gözaltına alındı.

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Bu arada operasyona destek veren zabıta ve maliye ekipleri de iş yerlerine idari yaptırım uyguladı.