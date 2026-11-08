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        Kullanılamayan ev alevler teslim oldu

        Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde kullanılamayan ev küle döndü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Kullanılamayan ev alevler teslim oldu

        Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde kullanılamayan ev küle döndü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde kullanılmayan bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İznik Belediye itfaiyesi yangına müdahale ederek yan taraftaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında evin çatısı çökerken evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

        Vatandaşların da çeşme sularıyla alevlere müdahale etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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