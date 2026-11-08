Kullanılamayan ev alevler teslim oldu

Vatandaşların da çeşme sularıyla alevlere müdahale etti.

Yangın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde kullanılmayan bir evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İznik Belediye itfaiyesi yangına müdahale ederek yan taraftaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında evin çatısı çökerken evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

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