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        Genç kafeler 10 ayda 320 bin kişinin buluşma noktası oldu

        Osmangazi Belediyesi'nin vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla hizmete açtığı Genç Kafeler, gördüğü yoğun ilgiyle kentin tercih edilen mekanları arasında yerini aldı. Her yaştan Bursalıya ekonomik ve kaliteli hizmet sunan kafeler, 2026 yılının ilk 10 ayında 320 bin 490 ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Genç kafeler 10 ayda 320 bin kişinin buluşma noktası oldu

        Osmangazi Belediyesi'nin vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla hizmete açtığı Genç Kafeler, gördüğü yoğun ilgiyle kentin tercih edilen mekanları arasında yerini aldı. Her yaştan Bursalıya ekonomik ve kaliteli hizmet sunan kafeler, 2026 yılının ilk 10 ayında 320 bin 490 ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı.

        Vatandaşlara keyifli vakit geçirebilecekleri sıcak ve samimi bir ortam sunan Genç Kafeler, sohbet etmek, ders çalışmak ve uygun fiyatlarla kaliteli zaman geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri oldu.

        Osmangazi Belediyesi tarafından ilki Osmangazi Meydanı'nda hizmete açılan ve kısa sürede yoğun ilgi gören Genç Kafeler, ardından Soğanlı Millet Bahçesi ve Soğukkuyu Mahallesi'nde de vatandaşlarla buluştu. Açıldıkları günden itibaren her yaştan insanın uğrak noktası haline gelen kafeler, sundukları ekonomik ve kaliteli hizmetle dikkat çekiyor. Genç Kafeler, menüsünde yer alan 55 çeşit sıcak ve soğuk içecek, 15 çeşit tatlı ve 5 farklı aperatif seçeneğiyle ziyaretçilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Günün her saatinde yoğun ilgi gören kafeler, vatandaşlara hem sosyalleşme hem de keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

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        Bizlere sunulan imkanlardan memnuniyet duyuyoruz

        Genç Kafelerden duydukları memnuniyeti dile getiren ve sık sık ziyaret ettiklerini belirten vatandaşlar, "Osmangazi Belediyesi'nin bizlere sunduğu bu imkanlardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Böyle bir hizmetin hayata geçirilmesi bizim için gerçekten çok değerli. Özellikle soğuk kış günlerinde burada sıcak içeceklerimizi yudumlayarak keyifli vakit geçiriyoruz. Fiyatların oldukça uygun olması da bizim için büyük avantaj. Hem ekonomik ürünlerden faydalanıyor hem ders çalışıyor hem de arkadaşlarımızla sohbet etme imkanı buluyoruz. Burada sunulan tüm ürünler kaliteli ve piyasa fiyatlarının altında. Bu güzel hizmeti vatandaşlarla buluşturduğu için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Genç kafeler yoğun ilgi görüyor

        Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren 3 Genç Kafe bulunduğu ifadelerini kullanan Genç Kafeler Birim Sorumlusu Ahmet Orhun Karakoç, "Genç Kafelerimiz, 2026 yılının ocak ayının başından ekim ayının sonuna kadar 320 bin 490 kişi tarafından ziyaret edildi. Kafelerimizin menüsünde 15 çeşit tatlı, 5 çeşit tuzlu aperatif ve 55 farklı sıcak ve soğuk içecek seçeneği bulunuyor. Kaliteli ürünlerimiz ve zengin menümüzle vatandaşlarımıza hizmet vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kafelerimiz özellikle ders çalışmak isteyen öğrenciler için oldukça uygun bir ortama sahip. Öğrenci ziyaretçilerimizin yanı sıra her yaş grubundan vatandaşımızın da kafelerimizi tercih ettiğini görüyoruz. 10 aylık ziyaretçi sayımız da Genç Kafelerin toplumun her kesiminden ilgi gördüğünü ortaya koyuyor. Vatandaşlarımız burada kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabiliyor. Genç Kafelerimiz, hem gençlerin hem de ailelerin keyifle vakit geçirdiği önemli buluşma noktalarından biri haline geldi." şeklinde konuştu.

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        Her geçen gün ziyaretçi sayısını artıran Genç Kafeler, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla her yaştan insanın beğenisini kazanmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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