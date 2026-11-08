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        Karacabey Belediyespor - Kırklarelispor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 18:01 Güncelleme:
        Karacabey Belediyespor - Kırklarelispor: 1-1

        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Fuat Filiz, Feyzullah Çimen, Furkan Ogün Demir

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Orhan Kurşun, Oğuz Çolak, Kerem Kaya, İbrahim Has, Reşo Akın, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 65 Arda Yumurtacı), Bora Yılmaz (Dk. 88 Ali Kerim Yıldız), Ahmet Ertuğrul Öztürk (Dk. 83 Sabrican Vural), Atakan Dama (Dk. 88 Enes Çalışkan), Tayyip Mevlüt Kaya, Furkan Kütük

        KIRKLARELİSPOR: Hayrullah Mert Akyüz, Serdar Cansu, Ulaş Zengin, Şener Kaya, Onur Karakabak, Ömer Faruk Yücel, Semih Üstün (Dk. 88 Ahmet Ege Evsan), Massis Gülük, İbrahim Can Köse (Dk. 88 Koray Bulman), Furkan Fehmi Güneş (Dk. 63 Hozan Harman), Anıl Koç (Dk. 72 Berke Can Özsoy)

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        GOLLER: Dk. 7 İbrahim Has (Karacabey Belediyespor) - Dk. 16 Massis Gülük (Kırklarelispor)

        SARI KARTLAR: Ömer Faruk Yücel, Semih Üstün, Hozan Harman (Kırklarelispor)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’un 10’uncu haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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