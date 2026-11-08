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        İnegölspor - Kütahyaspor: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:52 Güncelleme:
        İnegölspor - Kütahyaspor: 1-2

        STAT: İnegöl İlçe

        HAKEMLER: Mehmet Terece, Mehmet Kirişçioğlu, Kadir Kara

        İNEGÖLSPOR: Emre Şeker, Mete Sevinç, Kadir Bakırtaş, Orhan Aktaş (Dk. 89 Behzat Dede), Furkan Sakı, Muratcan Tutal (Dk. 89 Kerem Duran), Yusuf Tursun, Uğur Çetinkaya (Dk. 63 Kaan Akyazı), Oğuz Ceylan, Hasan Hüseyin Acar, Görkem İbrahim Demirel (Dk. 63 Erdem Aygül)

        KÜTAHYASPOR: Hasan Hüseyin Akınay, Emir Can Çelik, Tarkan Serbest (Dk. 72 Latif Aklan), Şemsettin Ender Kılıç, Semih Karadeniz, Berk Yıldız (Dk. 63 Halil Sönmez), Fatih Somuncu, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90+5 Onur İnan), Çağrı Fedai, Serkan Köse, Çınar Tarhan (Dk. 63 Burak Evren),

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        GOLLER: Dk. 33 Hasan Hüseyin Acar (İnegölspor)- Dk. 3 Çağrı Fedai, Dk. 87 Latif Aklan (Kütahyaspor)

        SARI KARTLAR: Uğur Çetinkaya (İnegölspor) – Tarkan Serbest, Berk Yıldız (Kütahyaspor)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Kütahyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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