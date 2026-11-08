İnegölspor - Kütahyaspor: 1-2

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Kütahyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

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