İnegölspor - Kütahyaspor: 1-2
STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Mehmet Terece, Mehmet Kirişçioğlu, Kadir Kara
İNEGÖLSPOR: Emre Şeker, Mete Sevinç, Kadir Bakırtaş, Orhan Aktaş (Dk. 89 Behzat Dede), Furkan Sakı, Muratcan Tutal (Dk. 89 Kerem Duran), Yusuf Tursun, Uğur Çetinkaya (Dk. 63 Kaan Akyazı), Oğuz Ceylan, Hasan Hüseyin Acar, Görkem İbrahim Demirel (Dk. 63 Erdem Aygül)
KÜTAHYASPOR: Hasan Hüseyin Akınay, Emir Can Çelik, Tarkan Serbest (Dk. 72 Latif Aklan), Şemsettin Ender Kılıç, Semih Karadeniz, Berk Yıldız (Dk. 63 Halil Sönmez), Fatih Somuncu, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 90+5 Onur İnan), Çağrı Fedai, Serkan Köse, Çınar Tarhan (Dk. 63 Burak Evren),
GOLLER: Dk. 33 Hasan Hüseyin Acar (İnegölspor)- Dk. 3 Çağrı Fedai, Dk. 87 Latif Aklan (Kütahyaspor)
SARI KARTLAR: Uğur Çetinkaya (İnegölspor) – Tarkan Serbest, Berk Yıldız (Kütahyaspor)
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, sahasında ağırladığı Kütahyaspor’a 2-1 mağlup oldu.
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