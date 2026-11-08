Garajın çatısından düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde garaj çatısında temizlik yaparken yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Terzi Sokak'ta bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, garajın çatısında temizlik yapan Telat B. (76), çatının çökmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesi bulunan Telat B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.