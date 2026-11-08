Temizlemek için çıktığı garajının çatısı çökünce ağır yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, temizlik yapmak üzere çıktığı garajın çatısında meydana gelen çökme sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Telat B. (76), ağır yaralandı.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde, temizlik yapmak üzere çıktığı garajın çatısında meydana gelen çökme sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Telat B. (76), ağır yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Terzi Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Garajın çatısında temizlik yapan Telat B., çatının çökmesiyle dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı anlaşılan ve ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Telat B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması şüphesi bulunan Telat B., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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