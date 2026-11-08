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        Bakü'de birinci olan ilkokul öğrencisi Uras Efe, New York'tan konser daveti aldı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinden ilkokul öğrencisi piyanist Uras Efe Değerli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik elde etti. Değerli, 2028 yılında New York'taki Carnegie Hall'da konser vermesi için davet aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Bakü'de birinci olan ilkokul öğrencisi Uras Efe, New York'tan konser daveti aldı

        BURSA’nın Orhangazi ilçesinden ilkokul öğrencisi piyanist Uras Efe Değerli, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışması’nda kendi kategorisinde birincilik elde etti. Değerli, 2028 yılında New York’taki Carnegie Hall’da konser vermesi için davet aldı.

        Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışması’nda sahne alan Kurtuluş İlkokulu öğrencisi Uras Efe Değerli, J.S. Bach’ın Invention No. 13 in A minor ve Moritz Moszkowski’nin Tarentelle Op. 77 No. 6 adlı eserlerini seslendirdi. Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı profesörlerinden piyanist Evgeny Mikhailov’un jüri başkanlığını yaptığı yarışmada Değerli, kendi kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

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        2028’TE KONSER VERME DAVETİ ALDI

        Genç piyanist, yarışmadaki derecesinin yanı sıra New York’ta bulunan Carnegie Hall’da düzenlenecek piyano yarışmasına katılma ve 2028 yılında aynı salonda konser verme daveti aldı. Uras Efe Değerli, başarısının ardından Kurtuluş İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Işık ve öğretmeni Serkan Değerli ile Orhangazi İlçe Millî Eğitim Müdürü Erol Şanlıtürk’ü ziyaret etti. Şanlıtürk, genç piyanisti tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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