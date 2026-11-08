Nesine 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - Kırklarelispor: 1
Nesine 2. Lig'in 10. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor ile 11 berabere kaldı.
Nesine 2. Lig’in 10. haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Karacabey M. Fehmi Gerçeker
Hakemler: Fuat Filiz, Feyzullah Çimen, Furkan Ogün Demir
Karacabey Belediyespor: Orhan Kurşun, Oğuz Çolak, Kerem Kaya, İbrahim Has, Reşo Akın, Batuhan Salman (Arda Yumurtacı dk. 65), Bora Yılmaz (Ali Kerim Yıldız dk. 88), Ahmet Öztürk (Sabrican Vural dk. 83), Atakan Dama (Enes Çalışkan dk. 88), Furkan Kütük, Tayyip Mevlüt Kaya
Teknik Direktör: Ramazan Çelik
Kırklarelispor: Hayrullah Mert Akyüz, Serdar Cansu, Ulaş Zengin, Şener Kaya, Onur Karakabak, Ömer Faruk Yücel, Semih Üstün (Ahmet Ege Evsan dk. 88), Massis Gülük, İbrahim Can Köse (Koray Bulman dk. 88), Anıl Koç (Berke Can Özsoy dk. 72), Furkan Fehmi Güneş (Hozan Harman dk. 63)
Teknik Direktör: Bilgin Erdem
Goller: İbrahim Has (dk. 7) (Karacabey Belediyespor), Massis Gülük (dk. 16) (Kırklarelispor)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Yücel, Semih Üstün, Hozan Harman (Kırklarelispor)
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