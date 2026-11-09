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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da otobüs şoföründen ölümüne manevra: "İnsanız ya, daldık işte" Manisa'daki facianın ardından Bursa'da aynı tehlike: "Canımızı tehlikeye atıyorsun" diyen yolcuları "İnsanız ya, daldık işte" diyerek ikna etmeye çalıştı

        Bursa'da otobüs şoföründen ölümüne manevra: "İnsanız ya, daldık işte" Manisa'daki facianın ardından Bursa'da aynı tehlike: "Canımızı tehlikeye atıyorsun" diyen yolcuları "İnsanız ya, daldık işte" diyerek ikna etmeye çalıştı

        Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasının ardından benzer bir tehlikeli hareket bu kez Bursa'da yaşandı. BursaGebze seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, yanlış yöne girince otoyolda geri geri gitmeye başladı. Yolcuların "Canımızı tehlikeye atıyorsun" diyerek tepki göstermesine rağmen manevrasını sürdüren şoför, kendisini uyaran vatandaşlarla tartıştı. Şoförün "İnsanız ya, kaçırdık işte" diyerek yolcuları ikna etmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Bursa'da otobüs şoföründen ölümüne manevra: "İnsanız ya, daldık işte" Manisa'daki facianın ardından Bursa'da aynı tehlike: "Canımızı tehlikeye atıyorsun" diyen yolcuları "İnsanız ya, daldık işte" diyerek ikna etmeye çalıştı

        Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasının ardından benzer bir tehlikeli hareket bu kez Bursa'da yaşandı. BursaGebze seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, yanlış yöne girince otoyolda geri geri gitmeye başladı. Yolcuların "Canımızı tehlikeye atıyorsun" diyerek tepki göstermesine rağmen manevrasını sürdüren şoför, kendisini uyaran vatandaşlarla tartıştı. Şoförün "İnsanız ya, kaçırdık işte" diyerek yolcuları ikna etmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

        Olay, saat 06.00 sıralarında Bursa çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BursaGebze seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, İstanbul çıkışından çıkması gerekirken dalgınlık sonucu İzmir istikametine yöneldi. Yanlış yöne girdiğini fark eden şoför, çıkışa ulaşmak yerine otoyolda geri geri gitmeye başladı. Otobüste bulunan yolcular, ölümcül risk oluşturabilecek manevraya tepki göstererek şoförü uyardı. "Canımızı tehlikeye atıyorsun" diyen yolcular ile şoför arasında tartışma çıktı. Uyarılara rağmen geri manevrasını sürdürdüğü görülen şoförün, kendisine tepki gösteren vatandaşlara "İnsanız ya, kaçırdık işte" diyerek karşılık verdiği ve yolcuları ikna etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        Manisa'da 11 kişi hayatını kaybetmişti

        Bursa'da yaşanan olay, 11 Ekim'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan otobüs faciasını yeniden gündeme getirdi. Bursa'dan Denizli'ye gitmek üzere yola çıkan tur otobüsü, Akhisar gişelerini kaçırınca geri manevra yapmış, bu sırada arkadan gelen tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından otobüs ve tır şoförleri tutuklanmıştı.

        Manisa'daki facianın acısı hafızalardaki yerini korurken Bursa'da benzer bir tehlikeli manevranın yaşanması, yolcuların can güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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