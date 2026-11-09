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        Nilüfer'de satranç turnuvasında Atatürk'ü andılar

        Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, iki günlük mücadelelerin ardından ödül töreniyle sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Nilüfer'de satranç turnuvasında Atatürk'ü andılar

        Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, iki günlük mücadelelerin ardından ödül töreniyle sona erdi.

        Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciliği iş birliğiyle Bursa 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ELO Satranç Turnuvası yapıldı. Nilüfer Belediyesi Balat Satranç Evi’nde düzenlenen turnuva iki gün sürdü. İki kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 64 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen müsabakaların ardından dereceye giren isimler belli oldu. Kategorilerinde ilk 10’a giren sporculara madalya, ilk 3’e giren sporculara ise kupaları verildi.

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        Ödül törenine katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, sporcuları ve emeği geçenleri kutladı.

        Daha sonra dereceye girenlere ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Taner Güler ve Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Kemal Atan takdim etti.

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